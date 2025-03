La preocupación por el estado de salud del reconocido actor Conrado Osorio sigue en aumento, puesto que el artista, recordado por su participación en producciones como ‘La viuda negra’, ‘Los canarios’ y ‘La ley del corazón’, además de diversos proyectos de cine y televisión en México, enfrenta una dura batalla contra el cáncer de colon.

En 2024, Osorio concedió una entrevista al periodista Carlos Ochoa, donde relató cómo recibió la devastadora noticia de su diagnóstico. Durante la conversación, el actor compartió detalles sobre los primeros síntomas que experimentó, el proceso médico que atravesó y la manera en que su vida cambió tras conocer su enfermedad.

Recientemente, el actor compartió un emotivo video en su cuenta de Instagram, donde habló sobre las dificultades que ha enfrentado a lo largo de su enfermedad. En la publicación, Conrado escribió: “9 meses de proceso y apenas en estos últimos tres meses conocí el dolor. Pero sigo afrontándolo, siempre de la mano de Dios Padre. Vamos con toda y muy bendecido. Aquí seguimos”.

Durante el video, el actor expresó: “Tristeza, rabia, miedo y, ¿por qué no?, risa. Quizás la risa también es una emoción. Estuve practicando un ejercicio que quiero compartir con ustedes, aunque no sé si les funcione. Piensen en una frase que no tenga ningún sentido y cámbienla en cada ejercicio”. Sus palabras han conmovido a sus seguidores, quienes le han enviado mensajes de apoyo y fortaleza en este difícil momento.