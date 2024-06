Gustavo Ángel Acosta, actor de ‘Hasta que la plata nos separe’, también es reconocido por su actuación en ‘Los caballeros las prefieren brutas’, ‘Tan cerca y tan lejos’, entre otras.

Fue precisamente en medio de la grabación de la última mencionada que tuvieron que parar por cuenta de la enfermedad que le diagnosticaron entonces, pues no tenía buen funcionamiento renal.

“El médico me dijo que me tenía que operar, pero yo no me dejé, dije que iba seguir así hasta que terminara la serie. Pero Tony paró la grabación, yo me operé y arranqué a penas pude. Eso no lo hace nadie”, contó en el programa ‘Se dice de mí’ de Caracol Televisión.

Desde allí tuvo que vivir con un solo riñón, que años después también le empezó a fallar y por esto tuvo que ser operado por segunda vez. Sin embargo, él dice que su enfermedad no ha pasado a mayores puesto que se encomendó a la Virgen de Guadalupe y ella le concedió el milagro de seguir viviendo.

¿Cuáles son los síntomas de problemas con los riñones?

La mayoría de enfermedades renales ataca a los nefrones y este daño causa que los riñones no puedan eliminar desechos, según lo señala el portal especializado Medline Plus. Dentro de las enfermedades están el cáncer, quistes, piedras, infecciones, entre otras.

La orina con sangre es el principal síntoma de que algo anda mal con los riñones, por lo que si le sucede, debe acudir inmediatamente al médico.

Para el caso de los cálculos renales, los síntomas más comunes son:

Dolor en la zona abdominal o en un costado de la espalda.

Dolor en la ingle, testículos o labios vaginales.

Color anormal de la orina.

Sangre de la orina.

Escalofríos.

Fiebre.

Náuseas y vómitos.

¿Qué no se debe comer cuando tiene cálculos en los riñones?

Según el Instituto Nacional de la Diabetes y de las Enfermedades Digestivas y de Riñones, es necesario poner en práctica lo siguiente:

Reducir el sodio , componente que tienen muchos condimentos, aderezos, y carnes.

, componente que tienen muchos condimentos, aderezos, y carnes. Limitar el consumo de proteína animal, como pollo, carne de cerdo, carne roja, huevos, pescados, leche, queso y más.

como pollo, carne de cerdo, carne roja, huevos, pescados, leche, queso y más. Consuma alimentos con buen contenido de calcio.

