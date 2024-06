DIVA REBECA Por: DIVA REBECA

En entrevista con Diva Rebeca, el actor Sebastián Gutiérrez habló de su situación de salud mental. “Esta es la primera vez que hablo de mi diagnóstico en cámara: el psiquiatra me dice que tengo un trastorno bipolar tipo 2. Primero pensamos que era una depresión clínica. Lo primero que se hace es controlar los ataques de pánico con medicamento. En este momento estoy medicado. Aumento los niveles de serotonina para estar más tranquilo. Generalmente, estos trastornos afectan mucho el sueño”.

Su situación alertó a sus seguidores, pero hasta hoy Sebastián había mantenido en secreto su diagnóstico. “Es como un caballo desbocado. Mi esposa me tiene mucha paciencia, pero no quiero caer en el error de justificar todo porque estoy enfermo. He sido un gamín, y contra mí mismo sí he tenido ataques violentos. Echando para atrás recordé que de pequeño rompía televisores, computadores, controles, afortunadamente nunca le hice daño a ninguna persona”.

Sebastián también habló sobre su relación con su familia, confesando que en algún momento de su carrera llegó a recriminarles e incluso a atacarlos. Parece que el actor vivió una juventud marcada por excesos, los cuales terminaron afectándolo gravemente. Actualmente, su familia es su vínculo más importante, y ha tenido que restringir su vida social, evitar las fiestas y reducir sus apariciones en los medios de comunicación para prevenir nuevos episodios de ansiedad. En la conversación, el artista recalcó su fe y cómo esta le ha permitido enfrentar sus demonios. “Me di cuenta de que me fastidiaban los cristianos, no Cristo. Al final yo no puedo ir a una iglesia por sus asistentes, voy es por Dios. Yo asisto a una iglesia porque me ayuda mucho”, agregó.

