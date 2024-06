Karen Sevillano no se cambia por nadie. Tanto su novio y su familia, como sus seguidores, le dieron una bienvenida por todo lo alto en Cali. Fueron hasta el aeropuerto y le dieron muchos regalos.

Luego de haber descansado algunos días, la creadora de contenido de 27 años decidió organizar un monumental evento para reunirse con sus fanáticos y hasta hacer concursos para darles premios:

“Hola chicos. Estamos emocionados de invitarlos a nuestro evento, donde los queremos ver luciendo su camisa naranja favorita. Además de disfrutar de actividades divertidas. No se olviden de los premios que los esperan. Prepárense chicos, los esperamos. No Falten”.

Sin embargo, parece que el evento no podrá ser por temas de permisos y documentos que le exigieron a Sevillano:

“Resulta que yo quería hacer un evento en el que yo pudiera compartir con todos ustedes, pero me dijeron que tenía que sacar unos permisos en la alcaldía y la gobernación que yo no sabía. Como yo vi que el lunes todo el mundo se reunió, pues no, mami, eso no es así de sencillo, yo no sabía que se necesitaba tanto papeleo para reunirnos en una cancha“.

Lo que le tocó hacer a Sevillano fue aplazar el evento y contó que tiene en mente organizarlo para el otro fin de semana, es decir, para el 6 de julio, pero no es nada seguro hasta que ella pueda gestionar los papeles que necesita para evitarse problemas.

Aprovechó, además, para pedir ayuda a sus seguidores, sobre todo si alguien trabaja en la Alcaldía de Cali para que la pueda guiar.

