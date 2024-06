En los últimos días del ‘reality’, ‘Nanis’ Ochoa se reunió con algunos de sus compañeros en la casa para bromear y comentar todo lo que estaba pasando. En un video que se publicó, al parecer sin mala intención, se escuchó a Ochoa haciendo un comentario despectivo sobre Karen Sevillano.

Los días pasaron, la caleña terminó siendo la ganadora de la primera temporada del ‘reality’, y ella y su novio Neider vieron el video que estaba circulando en redes sociales.

Neider sí le respondió, pero no necesitó decir una sola grosería para dejarla en su sitio, pues subió un video donde recopiló varios momentos del programa y aseguró que muchos de ellos eran muy hipócritas, mostrando la cara de Ochoa.

La expresentadora de ‘Lo sé todo’ no se quedó con las ganas de hablar con Karen Sevillano y decidió escribirle por Instagram. Le mandó varias notas de voz en donde, al parecer, le expresó que todo se trató de un momento de efusividad, pero que no quería ofenderla.

Karen Sevillano, ni corta ni perezosa, le contestó:

“Si lo que me estás preguntando es que si estoy ofendida, la respuesta es que no. Vos no sos ni la primera ni última persona que me dice de esa manera. Desafortunadamente, uno aprende a vivir con eso”.

Ochoa termina de decirle que la admira mucho, que pensó que había quedado claro que era parte del ‘show’ del ‘reality’.

Al final, y con un evidente afán por terminar la conversación, Sevillano le respondió que todo estaba bien y que estuviera tranquila.

