El caso de Karen Sevillano, la primera ganadora de ‘La casa de los famosos’, en el canal RCN, ha causado controversia debido a la falta de pago de los 400 millones de pesos que recibía por ganar el concurso.

Según Sevillano, aunque fue anunciada como la vencedora del concurso, hasta el momento no ha recibido el dinero correspondiente. En declaraciones recientes a través de su cuenta de Instagram dijo que esta falta de pago ha afectado considerablemente su situación financiera y personal.

“A mí esa plata no me la han pagado. […] Un contador que salga a dar las explicaciones me vienen quedando como 130 millones de pesos, porque yo me quedé debiendo unos quesos y unas panelas, y uno tiene que pagar”, expresó la ganadora entre risas.

Este caso ha llamado la atención de muchos seguidores del programa y del público en general, quienes han expresado su solidaridad con Karen Sevillano y han cuestionado la gestión financiera y contractual del canal RCN en este asunto por no agilizar ese pago.

La ganadora del ‘reality ‘contó qué fue lo que pasó al salir del ‘reality’:

“Cuando yo salí de ‘La casa de los famosos’ yo tuve un ataque de ansiedad, tenía ‘tembleque’. El cuerpo me temblaba horrible, yo no sabía la razón. […] No dormí, no comí, me sentía nerviosa.[…] La primera vez que maneje, en vez de hundir el freno, hundí el acelerador, me choqué con un muchacho, pero no fue nada grave, le dañe la pata del carro. […] Volver a la realidad no es fácil, me siento agotada, mi cuerpo no ha recuperado el cansancio con el que yo venía de allá”, complementó.