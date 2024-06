La modelo, exreina, presentadora y actual gestora social de Cali, Taliana Vargas, es recordada por muchos colombianos. Pero muchos desconocen detalles sobre su vida personal que ella ha compartido para enseñar, como su enfermedad.

Se trata de una afección en la piel que le causa manchas constantes, las cuales ella ha mostrado para visibilizar su situación y dar una lección de amor propio.

En 20220 reveló que le habían hecho el diagnóstico de vitiligio y desde entonces ha compartido varias publicaciones en redes sociales en las que habla de esta enfermedad.

“Tengo vitiligo. Para los que no sabían, es una falta de pigmentación en la piel. Tengo la enfermedad de Michael Jackson, como para que la gente relacione”, dijo en una entrevista para Caracol Televisión.

¿Qué es el vitiligio?

Es una enfermedad que causa la pérdida de color en la piel en manchas. Las áreas descoloridas generalmente se agradan con el tiempo y esta afección puede afectar la piel de cualquier parte del cuerpo, además de que también se puede manifestar en el cabello y el interior de la boca, según lo señala el portal especializado Mayo Clinic.

Para ir más a fondo, el vitiligio se produce cuando las células que producen la melanina mueren o dejan de funcionar. Cabe mencionar que las melaninas son biopolímeros de estructura química compleja que se encargan del tono normal de la piel y el cabello.

En varias ocasiones la actriz de ‘Rafael Orozco, el ídolo’ ha hablado sobre su situación y también ha invitado a quienes tienen la misma enfermedad a que quieran sus manchas.

“Aceptarlas con amor es una decisión llena de liberación. Aprendí a amarlas, no pican, no duelen, son solo manchas blancas en la piel. He tratado todas las cremas, aparatos, fototerapias y de más; no como gluten ni procesados. Lo único que funciona es amarlas. Ámalas, son lindas” fue el mensaje que compartió hace más de un año en redes sociales.

¿Qué personas son propensas a tener vitiligio?

Según el portal especializado Mayo Clinic, esta enfermedad puede afectar a personas con todo tipo de piel, pero puede ser más perceptible en las personas de piel morena o negra.

Cabe mencionar que esta no es contagiosa ni pone en riesgo la vida. Hay tratamientos para restaurar el color de la piel, pero no previenen la pérdida continua de color en la piel.

