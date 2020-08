View this post on Instagram

@TalianaV, la actriz que le da vida Clara Cabello, contó en exclusiva cinco curiosidades de su vida que permitirán que todos sus seguidores la conozcan mejor, pues muchos no sabían de su vitiligo, su alergia a los caballos y su debilidad por plantar árboles. 📺👉 No te pierdas de lunes a viernes un nuevo episodio de #RafaelOrozco, el ídolo