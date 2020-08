green

La exreina señaló que la situación se dio este mes y fue su “primera caída oficial” desde que empezó su proceso.

Y, aunque exhibió que quedó con algunos moretones, se siguió mostrando optimista, como desde el día en que reveló que iba a perder parte de una pierna, pues prefería recurrir a una prótesis para poder seguir su vida, y sobre todo bailar, a tener un pie que no le iba a funcionar.

“Estaba entrenando con las muletas, pues debo aprender a caminar con ellas, y miren el golpetazo que me he dado [muestra su brazo con algunas heridas…]. Durísimo, durísimo. Pero, bueno, vendrán más caídas”, dijo Daniella sobre lo sucedido, y añadió:

“El muñón fue directo al piso, afortunadamente no me dolió; tengo ese muñón, mejor dicho, superfortalecido. Igual, mis fisioterapeutas me han dicho que me voy a caer varias veces”.

Al respecto, la presentadora del ‘Desafío’ 2019 señaló que las especialistas también le han señalado que debe aprender a cómo caer en esas situaciones, para que no haya otras consecuencias, sobre todo en su pierna amputada. “Precisamente, para que no me pase esto, que el muñón sea el que reciba el golpe, pero todavía no sé caer. Ahí vamos”, puntualizó la famosa.

La declaración la hizo la ex Miss Colombia en su cuenta de Instagram, pero allí ya no está disponible. Sin embargo, algunas cuentas abiertas que ‘postean’ contenidos de celebridades la han replicado y se puede escuchar a continuación: