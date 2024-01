Esta semana llegó a la Alcaldía de Cali Alejandro Eder, esposo de la reconocida actriz y exreina de belleza Taliana Vargas. En medio de su posesión, que se dará hasta el año 2027, familiares y amigos lo acompañaron. Por supuesto, la exreina no podía faltar llegando como la primera dama de esta ciudad.

Pese a que algunos han cuestionado la elección de Eder, pues quien más se mantuvo activa en la campaña fue su esposa, muchos celebran su llegada y esperan se cumplan las promesas durante estos cuatro años.

Ahora, la samaria sorprendió a los caleños tras anunciar que no solo será la primera dama de la ciudad de la salsa, sino que además también se estrena en un nuevo puesto como gestora social.

Por medio de su cuenta de Instagram, la actriz, recordada por su icónico papel protagónico en ‘Chepe Fortuna’, mostró lo que fue su primer día en el cargo y lo que será su equipo de trabajo.

Asimismo dijo en el clip: “Para los que me conocen saben que no me iba a quedar tranquila solamente con un proyecto, tengo muchos, grandes proyectos que me mueven el corazón por los que vamos a trabajar”.