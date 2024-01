El actor Juan Pablo Raba, reconocido en Colombia y otros países por actuar en producciones como ‘Mi gorda bella’, ‘Narcos’, ‘Distrito salvaje’, ‘Justicia implacable’ y más, contó en ‘La red’ detalles sobre los primeros pasos de su vida y la situación económica de su familia cuando estaba pequeño.

“En mi casa nunca faltó un plato de comida. Estudié en un colegio muy bueno, que me dio la oportunidad de ser bilingüe a las 12 años. […] No tengo nada de qué quejarme”, contó al respecto el intérprete, que recientemente fue robado en Monserrate.

(Vea también: Juan Pablo Raba y Mónica Fonseca se irán a vivir a Canadá… por trabajo)

Adicionalmente, el artista habló sobre lo que hizo con su primer salario, que ganó producto de que fue muy trabajador desde muy corta edad. “Mi papá tiene una fábrica de bordados en España. Recuerdo que con mi primer sueldo me compré unos guantes de fútbol, era arquero”, agregó.

Con solo 20 años, dice que comenzó a desenvolverse en el medio de la actuación y anotó que desde que comenzó a ganar salario por sus primeros personajes era muy ordenado con el dinero y desde allí siempre lo ha sido.

“En mi tipo de trabajo, por la misma naturaleza del trabajo, te obliga a ser muy organizado. […] Cuando uno empieza acepta muchos trabajos porque quiere trabajar y ser conocido y después te das cuenta que tienes que ser más selectivo, porque un trabajo te lleva al otro y al otro y otro, es como una escalera, pero a veces los peldaños están más lejos. A veces te llegan propuestas y sabes que no es el proyecto que te va a llevar a eso que tú quieres”, reflexionó el actor.

En temas de dinero, Juan Pablo la tiene clara: desde los 20 años está en la actuación, y a pesar de la fama, siempre ha sido organizado. pic.twitter.com/fQqDy6FVkM — La Red Caracol (@LaRedCaracol) December 30, 2023

Adicionalmente, Raba señala que son difíciles los momentos de reposo pero son los que marcan la carrera y que precisamente para épocas de cese es que ha sido organizado, para no verse en aprietos económicos. Estas situaciones, señala, las ha manejado junto a su esposa, Mónica Fonseca, con la que recientemente fue motivo de polémica, por recibir acusaciones sobre acoso.

Lee También

Juan Pablo Raba y su sencillez que sorprende

Pese a que es reconocido a nivel internacional y entra dentro del abanico de colombianos más exitosos en la actuación, Raba no es para nada extravagante y asegura que todas sus pertenencias le caben en dos maletas y no le gusta derrochar, sorprendiendo a sus fanáticos.

“Tenemos que ser organizados. Una filosofía de vida es dejar guardado para dos años de no saber. Con los hijos también viene el hecho de que realmente no necesitas nada más. Somos un hogar en donde no gastamos por gastar, reciclamos y reutilizamos”, concluyó.

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.