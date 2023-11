En la mañana del lunes festivo, Juan Pablo Raba fue víctima de robo cuando estaba caminando por un sendero junto a sus dos hijos. El actor tuvo que enfrentarse a cinco ladrones, quienes le quitaron sus pertenencias como sus argollas de matrimonio, su celular y dinero.

En Blu Radio, el actor contó más detalles sobre ese robo y de los ladrones. Por ejemplo, confesó que lo obligaron a hacer una transacción de un millón de pesos a una cuenta de Nequi y que no fue más dinero porque él ya había tomado sus precauciones. Así lo narró:

Juan Pablo Raba, víctima de robo en Bogotá" class="embed-responsive-item">

“Yo hace meses le puse un límite a mis transacciones virtuales, que es bastante bajo. Yo les expliqué a ellos porque me decían ‘páseme tanto’ y yo les dije me pueden quitar lo que quieran, pero no puedo hacer más. Ellos me pedían cinco millones de pesos, pero les expliqué que solo podía pasar un millón de pesos y se dieron cuenta, que es mi límite”, dijo.