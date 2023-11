En la mañana de este lunes 6 de noviembre, el actor bogotano fue víctima de robo en compañía de sus dos hijos Joaquín, que nació en 2012, y Luna, que llegó al mundo en 2017.

(Vea también: Kristina Lilley, de ‘Pasión de Gavilanes’, mostró cómo avanza su recuperación del cáncer)

Los hechos se registraron en los cerros orientales de Bogotá mientras él y los niños daban una caminata. Según lo comentado por el actor en sus redes sociales, cinco personas los abordaron y les quitaron sus pertenencias: un celular, un reloj y su anillo de compromiso.

El artista, que está casado con la periodista Mónica Fonseca, compartió una historia en su cuenta de Instagram y en ella se logró apreciar que quedó con unas heridas en su rostro, probablemente por algún forcejeo.

“Tal vez esta es la historia que uno no quisiera nunca poner, pero bueno… Me asaltaron, estaba con mis hijos en la montaña, estábamos caminando y 5 personas nos asaltaron. Me quitaron el teléfono, el reloj, mi anillo de matrimonio. Estamos bien afortunadamente”, mencionó Juan Pablo Raba.