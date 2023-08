“Ese hombre me dio contra la pared y quería darme los besos, a meterme mano… Yo como pude lo empujé, en eso entraron unos camarógrafos… Salgo corriendo y me voy al baño, me puse fue a llorar y las vestuaristas me dicen ¿qué te pasa? Y yo les digo, ese hombre, el colombiano ese, me intentó agarrar y meterme mano. Y ellas me dicen, cállate, no digas nada, porque si hablas de esto te van a botar es a ti”, contó la actriz venezolana en el pódcast de Gustavo Campos.

El acusado es el actor colombiano Juan Pablo Raba. Los hechos tuvieron lugar en las instalaciones de RCTV (Radio Caracas Televisión). Según el relato de Joseline Rodríguez, el actor se ofreció a mostrarle las instalaciones, pero en un momento del recorrido ingresaron a uno de los estudios, “un cuarto oscuro”, según lo describió la actriz. Y justo en ese momento es que supuestamente Juan Pablo Raba la pone contra la pared e intenta besarla.

(Vea también: “No hay que aparentar”: participante del ‘Desafío’ perdió su matrimonio luego del programa)

Este es el video de la presentadora:

La actriz y animadora venezolana Joseline Rodríguez denunció al actor colombiano Juan Pablo Raba de acoso en el podcast de Gustavo Campos. Los hechos ocurrieron cuando Joseline entró a trabajar en el canal RCTV. pic.twitter.com/bMShCaIiOf — Dulce María Ramos (@DulceMRamosR) August 13, 2023

Ante la gravedad de las acusaciones, la actriz continuó el relato contando que la situación nunca escaló, pues ella no habló con nadie más del tema hasta ahora, cuando lo hizo público en ese pódcast.

“A lo mejor si yo venía y se lo contaba a los directivos hacían algo, pero era el miedo, el miedo de no querer salir del canal y bueno, a lo mejor Juan Pablo pensó que… No sé, le podía dar los besos (…) a lo mejor no fue con una intención de quizás de hacerme daño, sino que dijo, bueno, esta muchachita vamos a darle los besitos aquí. A mí me pareció horrible, quizás las otras lo hacían, por eso él estaba acostumbrado. Para mí fue horrible, fue una falta de respeto”.

Juan Pablo Raba tuvo un paso bastante exitoso por Venezuela, haciendo de galán en varias telenovelas, quizás una de las más recordadas sea la telenovela “Mi gorda Bella”, entre 2002 y 2003. Actualmente, el actor, que está radicado en Estados Unidos con su familia (su esposa Mónica Fonseca y los hijos de ambos, Joaquín y Josephine), no se ha pronunciado al respecto de las acusaciones de la actriz.

Le recomendamos leer: Este es el infierno que vivió Luz Mery Tristán: celos, violencia psicológica y física

Le puede interesar: Karol G confirma que viene una canción con Feid

Para saber más: Maluma ya le tiene fecha a su nuevo álbum Don Juan