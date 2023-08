El ‘Desafío‘ terminó ya hace algunas semanas, pero sus participantes siguen dando de qué hablar. Por ejemplo, la semana comenzó con una noticia relacionada con Cifuentes, a quienes muchos consideraron una gran contrincante.

Durante su paso por la competencia, ‘Cifu’ dio de qué hablar por su fortaleza física y mental, pero también, por el hogar que había formado. Y es que muchos de sus compañeros envidiaban su familia, conformada por su esposo y su hijo.

Por eso, a muchos los tomó por sorpresa que la deportista confirmara a través de sus redes que se había separado.

De acuerdo con Cifuentes, en los últimos días muchos de sus fanáticos le estaban preguntando por qué no había vuelto a subir fotos junto a su esposo, así que, ante tanta insistencia, la exparticipante del ‘reality’ de Caracol confirmó que ya no estaban juntos.

“Yo me separé, me separé apenas regresé del ‘Desafío’, como una semanita más y yo ya me estaba separando”, aseguró en sus redes, además de afirmar que se encontraba bien y que la relación con su expareja había acabado en buenos términos: “Simplemente son cosas que pasan, todo está muy bien, todo está excelente, mi relación con él está muy bien. Es el papá de ‘Mati’, pero ya”.

Cifuentes, del ‘Desafío’, revela detalles de su separación

La deportista afirmó que en la actualidad ella está viviendo en Medellín y su ex en Cali, y contó un poco cómo es la dinámica ahora que no están juntos y tienen un hijo en común.

“Volví a donde mi familia. Aquí están todos los míos. Y por eso a veces cuando les digo que voy a recoger a ‘Mati’ en el aeropuerto es porque él viaja a Cali a visitar al papá y después está conmigo el resto del tiempo”.

‘Cifu’ les pidió a sus fanáticos que no preguntaran más, pues esas iban a ser las únicas palabras que iba a decir respecto al tema. “Yo sé que a la gente le encanta el chisme, pero simplemente quédense con que estoy demasiado bien y feliz, mi vida está muy bien, la vida de toda mi familia está muy bien y ya. Lo respondo porque es la pregunta que me hacen todos los días”.

Al finalizar, a manera de consejo, la exparticipante aseguró que, aunque hay que entregarlo e intentarlo todo, lo mejor es cortar por lo sano cuando ya no está funcionando: “Uno no debe quedarse con una persona por aparentar o por un bebé. Para mí es más importante que cada uno sea muy feliz”.