Desde que empezó a destacarse en el ‘Desafío, the box’ 2022, Andrea Olaya y su entorno empezaron a dar de qué hablar en el público del programa y por eso muchos creían saber todos sus secretos. Sin embargo, pocos sabían que la misma ‘Valkyria’ vivía con otra persona, aparte de su esposo.

Justamente, por la pareja de la nacida en Neiva, que se llama Farith Comas, hubo muchas preguntas y especulaciones en el pasado. Todo esto se mencionaba porque la luchadora olímpica no lo mostraba en sus redes sociales y decían que no era real o que había un secreto que no querían revelar.

(Vea también: ‘Guajira’, lejos de ‘Senséi’ y combo del ‘Desafío’, exaltó logro y lo “millonaria” que es)

‘Valkyria’ y la verdad sobre su esposo y la hija que tiene

El jueves 10 de agosto de 2023, mientras interactuaba con sus seguidores de Instagram, Olaya decidió poner en una de sus historias la siguiente pregunta que le llegó: “¿Usted tiene hijos?”. Y al principio, empezó a responder como tantas personas que consideran a sus mascotas como hijos, pero la palabra “propios” empezó a abrir las interpretaciones:

“No tengo hijos humanos, propios [risas]. Tengo tres gaticos y dos perritos…”.

Enseguida, ‘Valky’ reveló algo que no se sabía hasta ahora y que tiene relación con su esposo, del que se conoce muy poco:

Lee También

“Mi esposo tiene una bebé que vive con nosotros, una hija”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de La Chismosa (@la_chismosa_news)

Aunque lo hizo con una sonrisa y como si fuera algo ya conocido, se debe recordar que del mencionado Farith Comas ni siquiera se conoció la cara en su momento, porque la exparticipante del ‘Desafío, The Box’ la tapaba en sus fotos con emoticones y ‘stickers’. Mucho menos se sabía que él tenía una hija pequeña y que vivía con ellos.

Tal vez, esta es la oportunidad para que Andrea Olaya empiece a mostrar un poco más de su vida familiar, porque en el pasado ella reveló otros detalles por chismes y rumores. Esta vez todo se supo porque la misma huilense decidió elegir esa pregunta, responderla y publicarla en su perfil público.