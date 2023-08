Juan Pablo Raba y su círculo social están en la mira luego de las acusaciones de la presentadora actriz venezolana, Joseline Rodríguez, en contra de él por acoso sexual. Esto es lo que dijo Mónica Fonseca, la esposa del actor, al conocerse lo que dijo la celebridad del vecino país sobre su pareja.

El actor ya comentó que no brindará entrevistas al respecto, pues se asesorará con sus abogados para emitir un pronunciamiento oficial sobre las acusaciones de Rodríguez.

Pero muchos se preguntarán la postura de la esposa del actor, pues es quien convive con él diariamente junto a sus dos hijos. Ella no se pronunció directamente frente al caso pero sí salió en defensa de su esposo y familia entera luego de que se conocieran los señalamientos de la mujer en un podcast.

Mónica decidió publicar en sus redes sociales una foto de su familia y hablar sobre lo que han construido junto a Juan Pablo Raba.

“Hola, ¿qué ven aquí? Yo veo a mi querida y sagrada familia. Aquella a la que he honrado, acompañado y prometido a Dios nunca abandonar, siempre que me lo permita. Me agrada cumplir mis promesas y esta familia es el resultado de un trabajo constante de apoyarnos mutuamente en nuestro crecimiento colectivo, día a día. No buscamos ser un ejemplo, sino hacer que nuestro paso por esta vida sea más liviano pero significativo. No queremos que se convierta en una carga pesada, en ataduras que nos traigan infelicidad o inquietudes”, dijo la periodista, presentadora y actriz.