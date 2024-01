Los dos creadores de contenido Alina Lozano y Jim Velásquez han provocado polémica en redes sociales por su relación, que aunque aceptaron que era un montaje, entretiene a muchos que actualmente están siguiendo su contenido sobre su luna de miel.

El romance que ambos tienen ha sido confuso, pues a pesar de que han mencionado que es artificial y ellos son profesionales actuando para su público, otra vez han asegurado que sí están enamorados de verdad.

“¿Soy la tía, la mamá, la novia? La verdad es que no tenemos ninguna relación, somos dos profesionales trabajando, haciendo contenido para ustedes porque nos gusta. Al principio lo intentamos hacer como de mamá e hijo pero no funcionó y nos dimos cuenta que sucedía una explosión cuando lo hacíamos de pareja”, dijo la actriz, aunque luego Jim dijo que realmente sí estaban enamorados.

Ambos han compartido contenido sobre la luna de miel, pues recientemente se casaron. Se fueron para Roma pero contaron que no tenían dinero y ahora están mostrando cómo se rebuscan la plata, pero provocaron burlas.

La actriz se mostró frente a unos cantantes callejeros bailando y hablando en italiano y provocó la reacción de Jim al hablar de los hombres de ese país.

“Ay no. Eso tampoco, ¿cómo así que hacer el amor con los italianos? Yo le entendía, yo la estoy dejando esto pero no te pases. Hacer el amor con ellos tampoco, no. Respétame porque entonces…”, dijo antes de que ella lo intentara convencer de que había escuchado mal.