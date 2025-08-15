El asombro reina en Itagüí, Antioquia, después de que William de Jesús Cadavid, un hombre sin hogar de 77 años, fue acusado de asesinar a un joven. El crimen ocurrió en pleno centro de la ciudad, cuando la víctima, Esteban Yepes, paseaba a su perro y Cadavid.

(Vea también: Giro en caso de joven asesinado por habitante de calle; habló hermana y dio nueva versión)

Las cámaras de seguridad del sector registraron los hechos, revelando que la agresión no tenía razón aparente, dejando conmoción entre la comunidad local, que hoy exige acciones contundentes por parte de las autoridades.

Luego del ataque, Cadavid huyó hacia Envigado, pero su detención fue posible gracias al seguimiento con las cámaras de vigilancia y a un operativo conjunto desarrollado por la Policía, el Ejército y la Secretaría de Seguridad, según recogió El Tiempo.

Lee También

“itagui” – habitante de calle ataca a un joven menor de edad con un cuchillo provocándole la muerte en el acto.

al parecer todo paso por no querer darle limosna al sujeto, el cual lo ataco y huyo al municipio de envigado. pic.twitter.com/DYYBLTaizw — Tendencia en X HOY (@TendenciaenXHoy) August 11, 2025

Envían a la cárcel a habitante de calle que asesinó al joven Esteban Yepes

El pasado 14 de agosto de 2025, Cadavid fue enviado a prisión preventiva por el presunto asesinato de Esteban Yepes Palacio, un joven de 19 años. A pesar de la evidencia en su contra, incluido un video de seguridad que captó el ataque, Cadavid se declaró inocente durante la audiencia de imputación por homicidio agravado, indicó El Espectador.

Según los reportes de la Fiscalía, el crimen ocurrió el 11 de agosto de 2025 luego de un breve altercado entre Cadavid y Yepes, aparentemente iniciado cuando Cadavid pateó al perro que Yepes paseaba, según informó la hermana de la víctima a Mi Oriente.

Las cámaras de seguridad del sector registraron a Cadavid esperando a que el joven se alejara, para luego atacarlo por la espalda y herirlo mortalmente en el cuello con un arma blanca.

“El hombre fue detenido minutos después del incidente y presentado ante la Fiscalía para la legalización de la captura y la audiencia de imputación”, informaron las autoridades locales. Aunque enfrenta cargos por homicidio agravado, Cadavid no aceptó los cargos formulados.

¿Cuántos años de cárcel pagaría el habitante de calle en Itagüí?

Este delito, según explicó la Fiscalía, contempla penas entre 25 y 40 años de prisión, debido a circunstancias agravantes como la sevicia y el estado de indefensión de la víctima.

Por su parte, la defensa de Cadavid aún no ha presentado una solicitud formal, pero podría pedir que se le declare inimputable, argumentando una posible enfermedad mental.

* Pulzo.com se escribe con Z

Homicidios reportados en Colombia

El siguiente mapa, desarrollado por Esri Colombia, muestra información de homicidios reportados en Colombia por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.