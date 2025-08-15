Recientemente, el Tribunal de Ragusa, Italia, confirmó la condenó a Verónica Panarello a 30 años de prisión. Se le impuso la máxima sentencia por el brutal asesinato de su hijo de 8 años, quien descubrió a Panarello en un encuentro intimo con su suegro, el abuelo paterno del menor, desatando una fatal arremetida que terminó en la muerte del niño.

(Vea también: Giro en caso de joven asesinado por habitante de calle; habló hermana y dio nueva versión

El pequeño fue estrangulado con cables eléctricos y su cuerpo ocultado en un barranco en Sicilia. Durante la investigación, Panarello cambió en varias oportunidades su versión de los hechos, intentando transferir la responsabilidad al abuelo del menor.

(Vea también: Giro en caso de joven asesinado por habitante de calle; habló hermana y dio nueva versión)

Lee También

“El abuelo lo hizo“, llegó a afirmar, según fuentes judiciales. Sin embargo, estas acusaciones no resistieron el escrutinio legal, ya que no existían pruebas que respaldaran su declaración.

Condenan a mujer que mató a su hijo en Italia luego de años de investigaciones

“El juez de Ragusa determinó que Panarello fue la única responsable del crimen ocurrido en 2014. La versión de que el abuelo estaba implicado no fue aceptada por falta de evidencias”, informó el medio local de Sicilia.

Panarello no solo se declaró inocente, sino que también intentó encubrir sus acciones al ofrecer un relato alternativo a la policía. Ella afirmó que su hijo había sido secuestrado, proporcionando información falsa sobre su paradero. Pero las cámaras de seguridad y las pruebas presentadas evidenciaron su mentira.

“Al principio, ella sostuvo que su hijo había sido secuestrado. Sin embargo, las cámaras de seguridad y las pruebas contradictorias evidenciaron sus falsedades”, reveló un detective de la policía en su informe, citado por la prensa italiana.

Luego de un juicio que dejó entrever lo espeluznante del caso, la sentencia fue dictada el 17 de octubre de 2016. El juez impuso 30 años de prisión a Panarello, más cinco años adicionales de libertad condicional luego de cumplir la pena completa, pero en 2018, ella apeló la decisión.

* Pulzo.com se escribe con Z

Homicidios reportados en Colombia

El siguiente mapa, desarrollado por Esri Colombia, muestra información de homicidios reportados en Colombia por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

Lee todas las noticias de mundo hoy aquí.