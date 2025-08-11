En un operativo internacional, la Policía Nacional capturó en Cali (Valle del Cauca) a Federico Startone, alias ‘Fedi’, señalado como uno de los actores estratégicos de la mafia italiana ‘Ndrangheta.

La detención se adelantó en coordinación con autoridades de Italia y Reino Unido, luego de que el hombre fuera incluido en una notificación roja de Interpol emitida en Italia. Alias ‘Fedi’ era requerido por tráfico internacional de cocaína y por consolidar alianzas con organizaciones criminales del Cono Sur y la región Andina.

Qué hacía alias ‘Fedi’

De acuerdo con las autoridades, su papel fue clave para afianzar la presencia de la mafia italiana en la zona, articulando vínculos con el Clan del Golfo (Colombia), los Choneros (Ecuador) y el Primer Comando Capital – PCC (Brasil) para la producción, transporte y distribución de droga hacia Europa.

Las investigaciones señalan que coordinaba envíos de cocaína camuflados en contenedores refrigerados de fruta y lanchas rápidas desde puertos de Colombia, Ecuador, Costa Rica y Brasil, con destino a Génova y Gioia Tauro, en Italia. Además, lideraba una red colombo-siciliana que utilizaba empresas gastronómicas como fachada para el lavado de activos.

Cae por acción de la policía colombiana en coordinación con la policía italiana, el capo Federico Startone, en Cali, comprador mayorista de cocaína para la mafia italiana. pic.twitter.com/v4nPcssWcI — Gustavo Petro (@petrogustavo) August 9, 2025

Alias ‘Fedi’ mantenía presencia activa en España, Colombia e Italia y era considerado operador de confianza de Giuseppe Palermo, alias ‘Peppe’, máximo cabecilla de la ‘Ndrangheta capturado en Bogotá el 11 de julio de 2025.

