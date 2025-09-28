Este domingo 28 de septiembre se lleva a cabo la elección y coronación de Miss Universe Colombia 2025, un evento que promete reunir glamour, talento y emoción en la pantalla del Canal RCN.

La transmisión en vivo contará con los desfiles más esperados del certamen, así como con la participación del jurado y el voto del público para definir a la nueva reina que representará a Colombia en Miss Universe, en Tailandia el próximo 21 de noviembre.

Vea también: (🔴 Gran final de Miss Universe Colombia 2025 EN VIVO; ¿Quién ganará la corona del ‘reality’?)

Sin embargo, el inicio de la gala ya ha generado bastante conversación en redes sociales. El encargado de abrir la transmisión fue Andrés Altafulla, ganador de ‘La casa de los famosos‘, quien aprovechó el escenario para interpretar algunas de sus nuevas canciones en el primer desfile de la noche. Aunque la producción buscaba darle un toque fresco y juvenil al evento, la presentación no fue bien recibida por gran parte de la audiencia.

Altafulla, criticado por su presentación en Miss Universe Colombia

En redes sociales, los comentarios no se hicieron esperar. Muchos usuarios expresaron su inconformidad, señalando que las letras de las canciones no tenían relación con la atmósfera de un concurso de belleza. Otros criticaron que el ‘show’ no se entendía bien, que el sonido era deficiente y que la voz de

Las candidatas desfilando en medio de los aullidos de ese tal Altafulla #MissUniverseColombia pic.twitter.com/rCKcJ918YJ — Julián Torres Ulloa (@julianntorresu) September 29, 2025

Quién es Altafulla y qué es esa música tan ordinaria mientras las candidatas desfilan?#MissUniverseColombia #MissUniverseColombiaElReality pic.twitter.com/T6eCaUiki4 — Laura Natalia (@TheLauraNatalia) September 29, 2025

Debe ser muy triste odiar a Karina y Altafulla y tener que verlos en TV nacional JAJAJAJAJA 🧡💚.#Altafulla #karinagarciaoficiall #karifulla #karinagarcía pic.twitter.com/xmlyQ28Y8d — Camilo Duarte (@Camiduarteeee1) September 29, 2025

Que tristesa que rcn lleve a un petardo como altafulla a cantar esas letras tan insultantes para estas bellas mujeres, terrible y de quinta rcn se pifiaron #MissUniverseColombia — Alejandro Martinez (@MartinezParra01) September 29, 2025

“Muy mal escogido, eso no pega para un certamen de belleza”, “no se entiende nada de lo que canta”, y “ojalá no se repita esta presentación en próximos años” fueron algunos de los mensajes más repetidos en las redes, dejando claro que, para gran parte de los seguidores del concurso, Altafulla no logró estar a la altura de un evento tan esperado.

Uy pero que mala manera de empezar! Dios mío porfavor pónganle el playback a altafulla , está demasiado desafinado #MissUniverseColombia #MissUniverseColombiaElReality pic.twitter.com/U0DO9EkG8O — Maria Paz (@MariaPeace011) September 29, 2025

Definitivamente Altafulla es lo más anti talento que hay en este país #MissUniverseColombiaElReality — Eduardo Caldera M (@Eduardo1994C) September 29, 2025

¿Qué mal estaremos pagando para ver por todo lado en RCN a mueblefulla y Dominunca? #MissUniverseColombia #MissUniverseColombiaElReality pic.twitter.com/DyC7XzqoJa — D. (@unaDanielamasss) September 29, 2025

que hace altafulla en eso? man para cantar tan feo

#MissUniverseColombia pic.twitter.com/2vd5EL49MA — Steph♡ (@TCxxSteph) September 29, 2025

Pese a las críticas, la organización continuó con la programación y el certamen siguió su curso con los desfiles de las participantes y el desarrollo de la competencia.

Este domingo, a las 8:00 p.m., el país entero conocerá a la nueva Miss Universe Colombia 2025, la reina que llevará el nombre de Colombia con orgullo al certamen más importante del mundo

