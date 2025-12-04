El mundo del entretenimiento digital volvió a sorprenderse este 3 de diciembre luego de que ‘El agropecuario’ y ‘WestCol’, dos de las exparejas más mediáticas de Aída Victoria Merlano, aparecieran juntos en una transmisión en vivo.

(Vea también: Aída Victoria habló sobre la vez que fue “violentada” por ‘El agropecuario’: “Casi me pega”)

La inesperada escena se dio durante un ‘stream‘ del creador paisa, quien presentó oficialmente a los participantes de ‘La Mansión de los streamers‘, su nuevo proyecto digital. Entre los anunciados, para sorpresa de miles de espectadores, figuraba nada menos que Juan David Tejada, conocido en redes como ‘El agropecuario’.

La noticia causó un auténtico revuelo, especialmente porque ambos tuvieron roces públicos en el pasado relacionados con su vínculo sentimental con la influencer barranquillera.

Las tensiones entre los dos creadores de contenido han sido tema recurrente en redes sociales, alimentadas por declaraciones cruzadas, indirectas y los constantes escándalos alrededor de Aída Victoria.

El reencuentro en vivo entre ‘Westcol’ y ‘El agropecuario’

Durante la transmisión, ‘WestCol’ fue revelando uno a uno a los nuevos integrantes del reality digital. El ambiente cambió por completo cuando apareció el nombre de ‘El Agropecuario’ en pantalla. No solo se anunció su participación, sino que además se dio un breve diálogo entre ambos, mostrando una interacción cordial que nadie esperaba.

Antes de su presentación oficial, Tejada y Aída Victoria estuvieron envueltos en una serie de polémicas luego de poner fin a su relación. Tras el nacimiento de su hijo, la pareja se separó y desde entonces han protagonizado varias discusiones públicas, indirectas y comentarios que han encendido el debate en redes sociales.

Sin embargo, el momento más llamativo del ‘stream’ se dio cuando ‘el Agropecuario’ dejó una frase que muchos interpretaron como un dardo indirecto hacia su expareja:

“Ando tranquilito, en silencio, que el tiempo lo diga todo”, dijo frente a miles de espectadores conectados.

Por su parte, ‘WestCol’ aseguró durante la transmisión que entre ellos ya no existían rencores y que habían decidido dejar el pasado atrás. Ambos reconocieron que la polémica en la que se vieron envueltos meses atrás no tenía sentido mantenerla viva, motivo por el cual sellaron una especie de tregua pública ante la audiencia.

Aunque la participación de Tejada en ‘La Mansión de los Streamers’ aún no ha sido explicada en detalle, el anuncio causó todo tipo de teorías. Para algunos seguidores, esta inesperada alianza parece una jugada estratégica por parte de ‘WestCol’, especialmente luego de las recientes controversias que también lo involucraron con Aída Victoria Merlano.

Cabe recordar que hace poco el streamer aseguró en una transmisión que, pese a todo, seguirá “queriéndola mucho”, comentario que avivó aún más la polémica.

La unión de estas dos figuras, antes distanciadas, ha sido interpretada por muchos usuarios como un movimiento que podría traer nuevas tensiones o incluso más drama alrededor de la influencer, quien ha sido una figura central en la vida mediática de ambos.

¿Qué dijo Aída Victoria?

Con el revuelo que causó el inesperado encuentro, los seguidores de los tres creadores esperaban una reacción inmediata de Aída Victoria. Sin embargo, la joven barranquillera ha optado por guardar silencio. En sus redes sociales no ha mencionado el tema y se ha mantenido activa con publicaciones ajenas a la polémica.

Por ahora, sus fanáticos continúan atentos a cualquier comentario que pueda surgir en las próximas horas, especialmente porque este encuentro público entre sus dos exparejas podría desencadenar nuevas conversaciones o aclaraciones.

Lo cierto es que la reunión entre WestCol y ‘El Agropecuario’ no solo tomó por sorpresa a los espectadores, sino que también dejó abiertas muchas preguntas sobre lo que ocurrirá dentro del reality y sobre el rol que esta inesperada alianza podría jugar en el entorno digital que ambos comparten.

