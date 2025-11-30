La separación entre Aída Victoria Merlano y Juan David Tejada, conocido en redes como ‘El agropecuario’, sigue generando titulares. Lo que comenzó como una ruptura aparentemente manejada en privado terminó escalando en los últimos días, luego de que Tejada publicara un mensaje celebrando los cuatro meses de su hijo, insinuando que “lo quieren alejar del niño”.

La frase desató una nueva ola de tensión. Muchos interpretaron la publicación como una indirecta hacia Merlano, quien respondió sin rodeos. La creadora de contenido aseguró que está cansada de que su expareja utilice al bebé para enviar ataques disfrazados de mensajes emotivos.

En sus declaraciones, Merlano enfatizó que su única prioridad es el bienestar del menor. Sin embargo, afirmó que no seguirá guardando silencio frente a lo que considera provocaciones públicas.

A través de varios videos, la ‘influencer’ reveló que interpuso una demanda de alimentos contra Tejada, alegando que desde el nacimiento del bebé él no ha contribuido económicamente ni ha asumido las responsabilidades básicas como padre. Aseguró que todos los gastos han recaído sobre ella mientras Tejada intenta mostrarse en redes como “un papá ejemplar”.

“Te puedo tumbar tu circo con todo y payasos si no me respetas”, dijo, explicando que no se trata de una amenaza sino de un llamado a que él deje de enviar indirectas y cumpla con lo que le corresponde sin generar más drama público.

La polémica no quedó ahí. Merlano también señaló incoherencias en el comportamiento de Tejada con sus otros hijos. Criticó que mientras dedica publicaciones emotivas al bebé de cuatro meses, no reconozca públicamente logros importantes de sus demás hijos —como la reciente graduación de uno de ellos— ni mantenga vínculos con una menor a la que, según ella, “ni visita ni busca”.

Para Aída Victoria, esto evidencia que la imagen que Tejada proyecta en redes sociales está lejos de su comportamiento fuera de cámaras.

No es la primera vez que la ex pareja hace públicos sus problemas. En semanas pasadas, Merlano llegó a llamar “bruto” a Tejada y aseguró que, durante la convivencia, ambos dependían de su dinero. También relató un episodio en el que una familiar debió intervenir porque Tejada habría reaccionado de manera agresiva cerca del bebé, hecho que terminó en una denuncia.

Según afirmó, desde el nacimiento del niño, él no ha asumido ninguna de sus obligaciones como padre, lo que finalmente la llevó a tomar acciones legales.

Mientras Aída Victoria continúa exponiendo detalles de la ruptura y los retos de la crianza, Tejada no ha respondido públicamente a las nuevas acusaciones. Entretanto, el caso avanza en instancias legales y sigue generando debate en redes sociales.

