Una situación ocurrida en la tarde de este domingo 1 de marzo en la vía que comunica a Montenegro con el corregimiento de Pueblo Tapao, en el departamento del Quindío, causó controversia luego de que se señalara la presunta participación de la caravana del cantante urbano Blessd.

De acuerdo con versiones difundidas por medios regionales y ciudadanos en redes sociales, el incidente vial habría involucrado una camioneta Toyota Sequoia gris que, según testigos, circulaba sin placas. Inicialmente se habló de un posible atropello; sin embargo, un ciudadano que se identificó como afectado aseguró que el choque se produjo entre su vehículo y una motocicleta, y que el artista no tuvo responsabilidad directa en el hecho.

Otras versiones indican que, aunque la caravana no estaría implicada directamente en el impacto, algunos testigos cuestionaron que no se habrían detenido ante la situación, en la que presuntamente hubo personas lesionadas, entre ellas un menor de edad.

#CONTROVERSIA 🚨🚨🚨 Accidente ocurrido este 01MAR, en la vía hacia Pueblo Tapao (Quindío), inicialmente relacionado con la caravana del artista Blessd. El ciudadano afectado asegura que el choque fue entre su vehículo y una motocicleta y que el cantante no tuvo responsabilidad.… pic.twitter.com/m9ClJJaTot — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) March 2, 2026

Además, uno de los denunciantes afirmó que, tras comenzar a grabarse videos en el lugar, integrantes del equipo que acompañaba la caravana habrían retirado celulares a varias personas. Según su testimonio, los dispositivos contenían material considerado evidencia de lo ocurrido, por lo que hizo un llamado público para su devolución, señalando que también almacenan información personal.

En imágenes difundidas en redes sociales se observa a un hombre con una camiseta alusiva al artista junto al vehículo señalado, lo que incrementó la discusión digital sobre lo sucedido.

Hasta el momento, las autoridades del departamento del Quindío no han emitido un pronunciamiento oficial sobre el accidente ni sobre la presunta retención de teléfonos móviles, y tampoco han confirmado la apertura de una investigación relacionada con estos hechos.

