La tercera temporada de ‘La Casa de los famosos’ vivió una nueva noche de tensión este domingo primero de marzo, cuando el público decidió quién debía abandonar la competencia. En una placa cargada de nombres fuertes y personalidades polémicas, la eliminada de la semana fue Lorena Altamirano, quien no logró reunir los votos suficientes para continuar en el ‘reality’.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Catherine Escobar abandonó una entrevista cuando le preguntaron por su novio: ¿qué pasó con Yepes?)

La jornada estuvo marcada por la expectativa, ya que los nominados de esta semana eran Lorena Altamirano, Juan Palau, Alexa Torrex, Manuela Gómez, Valentino Lázaro, Yuli Ruíz y Tebi Bernal.

Lorena Altamirano, reconocida por su carrera como actriz y creadora de contenido, se convirtió en una de los concursantes más comentados dentro de la casa. Algunas diferencias con otros participantes la pusieron en el centro de varias polémicas, lo que dividió opiniones entre los seguidores del programa.

Lee También

¿Cómo quedaron los porcentajes de eliminación?

Según los resultados revelados en la gala, la votación habría quedado de la siguiente manera:

Alexa Torrex: 28.01 % Yuli Ruíz: 19.63 % Manuela Gómez: 18.90 % Valentino Lázaro: 16.23 % Tebi Bernal: 7.25 % Juan Palau: 6.71 % Lorena Altamirano: 3.26 %

Con el porcentaje más bajo de apoyo, Lorena se convirtió en el nuevo eliminado de la competencia.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Canal RCN (@canalrcn)

¿Quién es Lorena Altamirano?

Antes de entrar a la casa, la actriz ya contaba con un recorrido sólido. Originaria de una familia con fuertes valores, Lorena siempre destacó por su disciplina, algo que heredó de sus años de actuación.

Sin embargo, su verdadera explosión mediática llegó a través de las redes sociales. Con una comunidad que supera los 289.000 seguidores en Instagram, Lorena se posicionó como una referente de bienestar, moda y emprendimiento.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Lorena Altamirano (@lorenaaltamiranoactriz)

Su entrada al ‘reality’ fue vista por muchos como una oportunidad para demostrar que, detrás de la imagen de Instagram, había una mujer guerrera y estratégica.

* Pulzo.com se escribe con Z