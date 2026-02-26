En medio de la emisión de este 26 de febrero, los presentadores de ‘Día a día’, volvieron a protagonizar un momento profundamente emotivo al aire. Esta vez, las lágrimas llegaron gracias a la visita de la cantante Olga Vives, exintegrante del grupo Ventino, quien actualmente se lanza como solista y llegó al magazín matutino para promocionar su más reciente sencillo, ‘Para mis papás’.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Juan Diego Vanegas, chef de ‘Día a día’, anunció nacimiento de su bebé y compartió primeras fotos)

Durante la entrevista, Olga Vives explicó el significado especial de esta canción, inspirada en el paso del tiempo y en la relación con los padres. “Crecer es entender que el tiempo pasa, que nuestros papás envejecen y que muchas veces no decimos ‘te quiero’ lo suficiente”, expresó la artista.

Lee También

Según contó, se trata de una composición sin fecha de caducidad, porque conecta con una emoción universal: en algún momento de la vida, sin importar la edad o las circunstancias, todos volvemos a sentir la necesidad de abrazar, agradecer y valorar a nuestros padres.

El momento más conmovedor llegó cuando la producción del programa decidió emitir el videoclip de la canción, adaptado especialmente para el set.

En pantalla aparecieron imágenes de los padres de varios de los presentadores: Carlos Calero, Carolina Cruz, Catalina Gómez, Iván Lalinde, Carolina Soto y Juan Diego Vanegas. La reacción fue inmediata: el ambiente del set se cargó de nostalgia y varios de ellos no pudieron contener las lágrimas.

Uno de los momentos más sensibles lo protagonizó Carlos Calero, quien rompió en llanto al ver las imágenes y recordar a su madre, Nelly Salcedo de Calero, fallecida en enero de 2014.

Con la voz entrecortada, el presentador evocó el profundo dolor que marcó esa pérdida, un sentimiento que ha compartido abiertamente con el público a lo largo de los años.

En aquel entonces, Calero había escrito un mensaje que hoy volvió a cobrar fuerza: “Gracias, ma, por tu vida, por la mía y por todo lo que me enseñaste. Alegría, felicidad y amor. Mucha falta me vas a hacer. Buen viaje y descansa en paz”.

A su vez, Carolina Cruz también se mostró visiblemente conmovida. Esta vez, sus lágrimas estuvieron ligadas a la situación de salud de su padre, Iván Cruz, quien padece Alzheimer y actualmente vive en Manizales.

La presentadora ha hablado en otras ocasiones sobre lo difícil que ha sido enfrentar esta enfermedad en su familia, y la canción de Olga Vives tocó una fibra especialmente sensible.

Al finalizar el segmento, los presentadores agradecieron a la cantante por compartir una canción tan emotiva y por permitirles vivir un momento de conexión genuina en vivo.

‘Para mis papás’ no solo se convirtió en una presentación musical, sino en un espacio de reflexión colectiva sobre el amor, la gratitud y el valor del tiempo compartido con quienes nos dieron la vida.

* Pulzo.com se escribe con Z