En medio de las particularidades en medios de comunicación, un movimiento inesperado sucedió en la televisión colombiana con la desaparición de uno de los formatos que se había catapultado recientemente.

Un sacudón fuerte llegó a ‘La casa de los famosos’ luego de que Canal RCN dejó de emitir ‘El after’, programa dedicado al seguimiento del ‘reality’ en su parrilla de contenido habitual. La última edición hasta ahora fue durante la eliminación de Nicolás Arrieta el domingo 22 de febrero de 2026.

De hecho, el periodista Carlos Ochoa afirmó desde su cuenta personal de Instagram que el mencionado magacín quedó fuera del aire, algo que indicó que está en evidencia porque ya no está en la programación diaria.

Lo inesperado fue una conmovedora reacción de Vicky Berrío después de que el formato salió de la pantalla chica, pues la antioqueña no se contuvo en llanto, más que por esa situación, por la despedida de su compañera de fórmula, Karen Sevillano.

En video replicado por la cuenta de Instagram de Rastreando famosos, la comediante se refirió en medio del llanto a un mensaje luego de ese fuerte movimiento, tema que la llevó a la mencionada situación.

Sin referirse de manera específica a lo sucedido, Berrío contó en medio de lágrimas y cargando un ramo de flores que Sevillano le obsequió, por qué se conmovió de manera tan evidente.

“Creo que a mí nada me había dolido hasta que recibí este regalo. Aquí sí lo sentí. No soy capaz de leer esta frase, no soy capaz de leer esto tan bonito y Karen, gracias”, afirmó.

En medio del recuerdo y las experiencias que tuvo con Sevillano durante la temporada pasada (la segunda) y lo corrido de la actual, la antioqueña exaltó a su colega y reconoció su tristeza.

“A ti te agradezco demasiado, no sabes cuánto. Les voy a poner en una foto este mensaje tan bonito que me dejó Karen. Esa mujer es increíble, no se alcanzan a imaginar todo lo que aprendí de ella. Esto sí me dolió”, sentenció.

Canal RCN no ha emitido ninguna clase de respuesta oficial sobre el futuro del formato entre semana, a pesar de que se había convertido en una parte clave para los fanáticos del ‘reality’.

Cabe recordar que la primera temporada de esta presentación estuvo a cargo de Lina Tejeiro y Roberto Velásquez, pero desde la segunda temporada aparecieron Karen Sevillano y Vicky Berrío como fórmula.

De hecho, hasta Karina García fue presentadora del ‘After’ en un capítulo como invitada, pero el tema no avanzó mucho más con esta exparticipante de ‘La casa de los famosos’ del año pasado.

Yina Calderón pulló a Karen Sevillano por final del ‘After’ de ‘La casa de los famosos

Una de las reacciones llegó de Yina Calderón, que se mostró punzante por el final del ‘After’, donde se seguían las incidencias de ‘La casa de los famosos’ con Karen Sevillano desde la segunda temporada.

“Karencita mi amor, le tocó comer papilla. Ese programa no estaba sirviendo para nada. Y el año pasado el éxito no eran ellas dos, éramos nosotros”, aseguró la exconcursante en la edición de 2025.

Es importante remarcar que existe un animadversión entre Yina Calderón y Karen Sevillano, por lo que las pullas por parte de la empresaria de fajas es parte de esa historia que tienen ambas desde tiempo atrás.

De igual manera, la huilense sigue conectada al formato de ‘La casa de los famosos’, aunque para su caso es como una de las comentaristas de la edición de Telemundo, donde Laura G sí es concursante.

Es clave aclarar que no existe confirmación de que se haya cancelado ‘El after’, aunque sin duda es un sacudón importante que haya dejado de aparecer, pues la última edición hasta ahora fue durante la eliminación de Nicolás Arrieta el domingo 22 de febrero de 2026.

Este es el video con la reacción de Yina Calderón, replicado por la cuenta de X (antes conocido como Twitter) de Realityscol:

“Karencita mi amor, le tocó comer papilla. Ese programa no estaba sirviendo para nada. Y el año pasado el éxito no eran ellas dos, éramos nosotros”: Yina Calderón sobre la presunta cancelación del After. #LaCasaDeLosFamososCol3 pic.twitter.com/yEHD1KTIX8 — Realities Col🇨🇴 (@realityscol) February 25, 2026

