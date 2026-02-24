La creadora de contenido Melissa Gate finalmente ingresó a la nueva temporada ‘La casa de los famosos Colombia’, lo que provocó reacciones entre seguidores y participantes.

Su llegada no pasó desapercibida, ya que desde el primer instante dejó claro que su participación daría un revolcón al programa. De acuerdo con lo mostrado en la transmisión, la ‘influencer’ entró con una actitud segura y pisando duro.

“Despierten, primores, es hora de jugar, comienza un nuevo día y el mundo de La casa de los famosos está en paz, pero no durará”, indicó Gate a las cámaras del ‘reality’.

En medio de sus primeras declaraciones frente a cámaras y compañeros, lanzó una frase que rápidamente circuló en redes sociales: afirmó que “le tocó venir a darles clases”, comentario que muchos interpretaron como una advertencia sobre su personalidad competitiva y su intención de destacar dentro de la convivencia.

“Los famosos, ellos juran que lo están haciendo bien, ellos juran que tienen el rating, que tienen las redes; imagínense, me tuvieron que volver a llamar. Soy yo, la verdadera reina; me tocó venir a darles clases porque ustedes la están cagando”, agregó.

El ingreso de creadora de contenido también despertó expectativa debido a la popularidad previa que posee en plataformas digitales, donde acumula miles de seguidores. Además, de que fue protagonista en la temporada anterior y estuvo a punto de ganarla.

Melissa Gate buscó pelea con varios participantes de ‘La casa de los famosos’

Luego de su reingreso, la invitada fue directa con algunos de los concursantes y dejó clara la percepción que tiene sobre cada uno dentro de la competencia. Sus intervenciones no pasaron desapercibidas, ya que incluyeron tanto muestras de apoyo como críticas directas que aumentaron la tensión en la convivencia.

La ‘influenciadora’ se fue de frente contra Juanse Laverde y expresó abiertamente su descontento por algunas actitudes dentro del programa. También se dirigió a Karola, a quien le advirtió que sus verdaderos amigos se encuentran fuera del reality, por lo que —según su opinión— debería analizar con mayor cuidado a quién le entrega su confianza y sus estrategias.

Con respecto a Alexa Torrex, cantante y creadora de contenido, Gate adoptó un tono más cercano y le ofreció consejos, destacándola como una de las participantes más importantes de la temporada. Durante ese momento le expresó palabras de respaldo, animándola a mantener su desempeño y a no prestar atención a comentarios negativos de otros concursantes.

El momento más tenso fue cuando habló sobre Valentino y sacó a relucir las diferencias que tiene desde antes con él. Lo tildó de parásito y hasta le cobró ofensas hacia la ‘Toxi’ y Emiro.

“Tú, querido parásito miserable, terrible, todo lo que hablaste de mí y que dijiste que eras el mejor y solo das vergüenza. Esto es por la Toxi, por Emiro y por mí; te trajimos un desparasitante para que, en vez de estarte metiendo en la vida de nosotros, te tomes el desparasitante”, le dijo.

