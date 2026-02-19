El primer capítulo de ‘A otro nivel‘ estuvo cargado de emociones, talento y una sorpresa que terminó robándose todas las miradas. Una de las participantes que marcó el inicio de esta nueva temporada fue ‘Alana’, una cantante que subió al escenario con la ilusión intacta y una historia de perseverancia que conmovió tanto al jurado como al público.

Desde los primeros acordes de su interpretación, Alana logró captar la atención absoluta de los tres jurados: Kike Santander, Gian Marco y Felipe Peláez. Su voz, cargada de fuerza y sentimiento, fue suficiente para que los tres oprimieran el botón, una decisión unánime que la convirtió en líder de su grupo en este primer episodio.

El momento fue celebrado con aplausos y gestos de admiración, pues quedó claro que su talento no pasó desapercibido.

Sin embargo, la noche tenía preparada una escena aún más inolvidable. Tras su presentación, Alana se reunió con su familia en el escenario, donde una de las figuras que más llamó la atención fue su novio, Leonardo Morán.

En medio de la emoción, Leonardo tomó el micrófono, se arrodilló frente a ella y pronunció unas palabras que de inmediato fueron interpretadas como una pedida de mano. El público contuvo la respiración y la expectativa se apoderó del set.

El primero en reaccionar fue Gian Marco, quien se levantó de su silla y, con una sonrisa cómplice, le dijo: “Hermano, yo sé lo que está pensando”. Sin más rodeos, Leonardo confirmó lo que todos sospechaban: le pidió matrimonio a Alana, asegurándole que quería que cumplieran ese sueño juntos y que siguieran caminando de la mano en la vida y en la música.

La respuesta no se hizo esperar. Visiblemente sorprendida y emocionada, Alana dijo que sí, sellando el momento con un beso que desató una ovación general.

Durante su intervención, Leonardo destacó que su novia llevaba 15 años apostándole a la música, luchando contra obstáculos y esperando una oportunidad como la que hoy le brinda ‘A otro nivel’.

Sus palabras no solo hablaron de amor, sino también de admiración y respeto por el esfuerzo constante de Alana.

¿Quién es Leonardo Moran, el prometido de Alana, de ‘A otro nivel’?

Leonardo Morán, por su parte, es un personaje conocido por su versatilidad. Diseñador industrial de profesión, campeón nacional de patinaje y modelo publicitario, encontró en la cocina una pasión inesperada.

Ganador de la segunda temporada de ‘Masterchef Colombia’ en 2016, se ha consolidado como cocinero, presentador y escritor de libros de gastronomía. Su estilo se caracteriza por la innovación, la intuición y el amor por los sabores locales, valores que hoy también transmite como docente.

El debut de ‘A otro nivel‘ dejó claro que esta temporada no solo estará marcada por grandes voces, sino también por historias de vida que inspiran. La de Alana y Leonardo es, sin duda, una de las más emotivas del arranque del programa.

