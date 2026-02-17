La recta final del ‘reality’ ‘Desafío Siglo XXI’ terminó en Cartagena y la expectativa entre los televidentes fue total. Este martes 17 de febrero se emitió el último capítulo del programa, en el que se conoció el ganador del exigente concurso.

Luego de meses de pruebas físicas extremas, estrategias y resistencia mental, solo dos competidores lograron llegar a la instancia definitiva: ‘Rata’ y Zambrano.

Ambos finalistas emprendieron su camino hacia Cartagena de Indias, ciudad que se convirtió en el escenario de la prueba definitiva, donde los esperaba la codiciada copa de los vencedores. Allí se definió quién logró inscribir su nombre en la historia del programa y consagrarse como el Súper Humano del Siglo XXI, en este caso fue Zambrano.

Andrea Serna, la presentadora del programa de Caracol Televisión, se reunió el pasado 16 de febrero con los finalistas y sus respectivas duplas para explicar en detalle cómo se desarrollaría la Gran Final del ‘Desafío’ y cómo se repartiría el millonario premio.

En total, estaban en juego 1.200 millones de pesos, divididos en dos partes iguales. La primera (600 millones de pesos) fue entregada a ‘Rata’ en competencia; y la la segunda se le entregaría al competidor que se convertiría en el ganador del ‘reality’, es decir Zambrano.

¿Quién es el ganador del ‘Desafío Siglo XXI’ ?

‘Rata’ partió con una ventaja clave en esta gran final. En la primera fase decisiva, disputada en el temido Box Negro, logró imponerse junto a su dupla, Valentina, en un intenso circuito que puso a prueba fuerza, resistencia y coordinación.

Sin embargo, no solo perdió su ventaja, sino que cedió terreno después de que cometió una falta grave al usar celulares y redes para pedir ayuda en el desarrollo de la competencia. Su rival aprovechó, lo alcanzó y siguió de largo.

¿Cuánta plata se llevó el ganador del ‘Desafío’ 2026?

Gracias al triunfo inicial, ‘Rata’ aseguró desde el inicio 600 millones de pesos del premio de 1.200 millones de pesos, además de una motocicleta y una posición favorable para enfrentar el último desafío. Sin embargo, el resultado final no estaba definido.

Por su parte, Zambrano no bajó la guardia. Acompañado por su dupla, Miryan, se mantuvo enfocado en la segunda y definitiva etapa, consciente de que todo podía cambiar en el tramo final.

El primer Súper Humano que alcanzó el destino final fue Zambrano, se quedó con los otros 600 millones de pesos y levantó la copa que simboliza la victoria absoluta.

Además, Zambrano y Miryam se llevaron un viaje a México para ver uno de los partidos de Colombia en el Mundial de Norteamérica 2026.

