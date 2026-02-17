La gran final del Desafío Siglo XXI estuvo marcada por una polémica que involucró directamente a ‘Rata’ y Valentina, una de las parejas que llegaron con opciones reales de quedarse con el título.

Según se mostró en el último capítulo del ‘reality’, los participantes incurrieron en una conducta indebida durante el trayecto final, cuya dinámica consistía en llegar a Cartagena por sus propios medios, sin recibir ayudas externas.

Una de las reglas más claras establecidas por la producción era que no podían usar celulares para hacer llamadas o pedir apoyo logístico durante el recorrido. Sin embargo, la pasaron por alto.

La falta que costó una sanción en el Desafío

‘Rata’ y Valentina usaron sus teléfonos móviles durante el viaje para pedir ayuda, acción que va en contra de las normas impuestas para esta prueba definitiva.

Cuando la pareja ya se encontraba en un hotel descansando, el juez del Desafío les mostró las pruebas de la infracción, dejándolos en evidencia frente a cámaras y audiencia.

La producción decidió imponerles una sanción inmediata por incumplir las reglas del juego.

Cuál fue el castigo para ‘Rata’ y Valentina

Como castigo, ‘Rata’ y Valentina debieron permanecer una hora más en el hospedaje, retrasando su salida hacia el siguiente punto del recorrido final, perdiendo terreno frente a Zambrano y Miryam.

Inicialmente, la pareja tenía previsto retomar el camino a las 7:00 de la mañana, pero tras la sanción solo pudo hacerlo a partir de las 8:00 a. m., lo que representó una desventaja clave frente a sus rivales.

La decisión desató comentarios divididos entre los seguidores del programa, algunos respaldando la sanción y otros cuestionando si el castigo fue suficiente para una falta cometida en la final. Y es que sí… La sacaron barata.

