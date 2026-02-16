La eliminación de Jay Torres en ‘La casa de los famosos’ pasó a un segundo plano luego de la polémica que surgió con Juanda Caribe como centro de un delicada realidad con otra participante.

Sigue a PULZO en Discover

La visita del novio de Alexa Torres desembocó en un señalamiento por parte del hombre sobre una supuesta afirmación subida de tono que el barranquillero hizo sobre la creadora de contenido después de una competencia.

Un gesto llevó al controversial reclamo del visitante en vivo durante la emisión del domingo 15 de febrero de 2026, lo que causó la molestia del comediante que exigió una retractación pública.

Lo cierto es que, al día siguiente de ese episodio y de una fuerte discusión entre Juanda y Alexa sin ninguna clase de avance, el barranquillero sorprendió con un aviso ante las cámaras de RCN en ‘La casa de los famosos’.

“Me voy”, afirmó frente a varios de sus compañeros, a pesar de una reunión que contó que estaba prevista con representantes de Canal RCN luego de la controversial situación con la cucuteña.

Maiker, Mariana Zapata y ‘Beba’ le insistieron en no renunciar, pero el comediante respondió de manera tajante frente al tema a pesar de la reunión: “Me van a decir una vaina pero yo me quiero ir. Yo pago la cláusula”, advirtió.

De hecho, cuando uno de sus compañeros le preguntó sobre la diferencia con Alexa Torres, Juanda Caribe le contestó: “Me encargo desde afuera”, en referencia a acciones legales que ha indicado que va a tomar.

Por lo mismo, cuando le preguntaron por qué se quiere ir de ‘La casa de los famosos’ a pesar de que es uno de los referentes actuales en el formato, fue directo: “Yo no voy a exponer mi bienestar por estar aquí”.

Lo cierto es que todavía no se ha divulgado ninguna determinación sobre este hecho que marca una dura controversia en ‘La casa de los famosos’ para la actual temporada del formato emitido en Canal RCN.

¿Quién es Juanda Caribe?

Juan David Muñoz Espinel, artísticamente conocido como Juanda Caribe, es un influyente comediante, presentador, cantante y creador de contenido colombiano nacido en Barranquilla.

Su ascenso a la fama se consolidó gracias a su excepcional capacidad para ejecutar imitaciones de personajes icónicos y su habilidad natural para el repentismo y la composición de versos.

En este 2026, se mantiene como una de las figuras más queridas de la Costa Caribe, logrando conectar con audiencias masivas a través de plataformas digitales donde comparte humor cotidiano, parodias musicales y reflexiones sobre la cultura popular de su región natal.

Juanda Caribe fue participante de formatos como ‘Masterchef celebrity’ de Canal RCN, mientras que después fue uno de los panelistas en el concurso ‘¿Quién es la máscara?’, antes de volver como concursante en ‘La casa de los famosos’.

El comediante también ha sido presentador de programas radiales y eventos de gran escala como el Carnaval de Barranquilla, demostrando su polifacética personalidad artística.

¿Quién es Alexa Torres?

Alexa Torres, conocida en el entorno digital como Alexa Torrex, es una destacada creadora de contenido, comunicadora social y cantante colombiana. Nacida el 18 de marzo de 2002 en Cúcuta, ha logrado consolidar una comunidad masiva en redes sociales, superando los diez millones de seguidores en TikTok y casi dos millones en Instagram.

Su salto a la fama nacional se potenció en este 2026 tras ser confirmada como una de las participantes estrella de la tercera temporada del reality ‘La casa de los famosos Colombia’, emitido por el Canal RCN. Poco antes personificó a Fariana en ‘Yo me llamo’ de Caracol Televisión, en 2025.

La trayectoria de Alexa se caracteriza por su versatilidad, pues además de sus videos de humor, danza y estilo de vida, es profesional en comunicación social, grado que obtuvo en 2025. Es reconocida por liderar el proyecto ‘Familia Recocha’, donde comparte sketches cómicos junto a su hermana Maye Torres y otros miembros de su familia.

En su faceta musical, se ha destacado por interpretar géneros como el reguetón y el pop, utilizando el color morado como sello distintivo de su marca personal, lo que la ha llevado a presentarse en diversos escenarios y plataformas de ‘streaming’ como Spotify.

* Pulzo.com se escribe con Z