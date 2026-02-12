El humorista barranquillero Juan David Muñoz, conocido en redes sociales como ‘Juanda’ Caribe, y participante de ‘La casa de los famosos’, sostiene una relación sentimental con la emprendedora Sheila Gándara.

Sigue a PULZO en Discover

La pareja ha construido una historia marcada por el trabajo en equipo y el crecimiento conjunto. A través de redes sociales comparten momentos de su cotidianidad, proyectos y logros, mostrando una dinámica en la que combinan amor y emprendimiento.

(Vea también: ‘Juanda Caribe’ sufrió accidente de tránsito: estado de salud y foto del carro estrellado)

En septiembre de 2024 anunciaron que serían padres por primera vez. El emotivo video en el que Sheila le reveló a ‘Juanda’ la noticia del embarazo se volvió viral y conmovió a miles de usuarios. Meses después, el 7 de mayo, el comediante confirmó el nacimiento de su hija Victoria, un acontecimiento que marcó un nuevo capítulo en sus vidas.

Lee También

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Juanda Caribe (@juandacaribeshow)

¿Quién es la esposa de ‘Juanda’ Caribe y a qué se dedica?

Es fundadora de la cafetería y pastelería Le Brunch, un espacio que ha logrado posicionarse como uno de los favoritos en la ciudad gracias a su ambiente acogedor y su propuesta gastronómica.

El lugar se ha convertido en punto de encuentro para jóvenes y familias que buscan una experiencia diferente alrededor del café y la repostería artesanal.

Su incursión en el mundo digital también ha sido clave en su crecimiento profesional. Sheila comenzó a trabajar junto a ‘Juanda’ en distintos proyectos de creación de contenido, fortaleciendo así su presencia en redes sociales.

Lo que inició como colaboraciones laborales terminó consolidándose en una relación sentimental que ha sido admirada por muchos de sus seguidores, quienes destacan la forma en que combinan amor y trabajo.

En varias oportunidades, el humorista ha resaltado el esfuerzo compartido que hay detrás de sus logros.

“Todo lo que hemos conseguido lo hemos hecho desde cero y con mucho esfuerzo”, ha expresado en distintas entrevistas y publicaciones. Esa narrativa de crecimiento conjunto ha sido parte fundamental de la imagen que proyectan como pareja.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Sheila Gandara (@sheilafgandara)

Uno de los momentos más emotivos que compartieron con su comunidad digital ocurrió en septiembre de 2024, cuando anunciaron que serían padres por primera vez.

En un video que se volvió viral, Sheila le entregó a ‘Juanda’ una caja en forma de corazón que contenía una prueba de embarazo positiva. La reacción del comediante, entre lágrimas y risas nerviosas, conmovió a miles de usuarios que llenaron la publicación de mensajes de felicitación.

La llegada de la bebé marcó un nuevo capítulo en la vida de la pareja, que hoy busca concentrarse en su familia y en sus proyectos profesionales, dejando atrás los rumores y reafirmando su intención de proteger su entorno personal.

* Pulzo.com se escribe con Z