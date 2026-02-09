Karola se convirtió en una de las participantes más comentadas tras su llegada a ‘La casa de los famosos‘, no solo por su trayectoria como creadora de contenido, sino también por sus explosivas opiniones sobre algunos de sus compañeros.

Sigue a PULZO en Discover

La ‘influencer’ cartagenera no se guardó nada y, fiel a su estilo frontal, lanzó varias declaraciones que rápidamente causaron conversación dentro y fuera del ‘reality’.

(Vea también: Sorpresa por la doble eliminación en ‘La casa de los famosos’; muchos no lo esperaban)

En medio de una charla en ‘Buen día, Colombia’, la mujer habló sin filtros, Karola dejó claro que no todos los habitantes de la casa son de su agrado. Con comentarios directos y cargados de ironía, aseguró que varios de sus compañeros no le causan simpatía y los calificó como “tibios”, dejando entrever que, para ella, falta carácter y autenticidad en algunos participantes.

Lee También

Incluso afirmó que, dentro del juego, las amistades son prácticamente inexistentes y que sus verdaderos amigos están fuera del programa.

Una de las pocas personas que logró ganarse su simpatía fue Marilyn, a quien destacó por su capacidad de desestabilizar la dinámica de la casa con su personaje.

Karola arremetió contra ‘Beba’

Una de las participantes más polémicas del ‘reality’ es Beba de la Cruz, quien se ha envuelto en comentarios de alto calbre contra ‘Alexa’.

“A esa bebita le voy a poner un chupo para que se quede callada, porque habla demasiado y no dice nada. Y lo digo sin rodeos: la única mujer costeña aquí soy yo”, expresó Karola.

La nueva participante lamentó su salida temprana del ‘reality’ y aseguró que juntas habrían hecho un buen equipo, pues consideraba que su presencia aportaba tensión y entretenimiento al formato.

Otro de los blancos de sus críticas fue Valentino Lazaro, a quien bautizó con un apodo irónico al considerar que intenta llevarse bien con todos, pero sin consolidar vínculos reales.

Según Karola, esa actitud lo convierte en alguien poco confiable dentro de la competencia, reiterando su idea de que en el encierro no existen amistades genuinas, sino estrategias individuales.

¿Quién es Karola Alcendra?

Más allá de la polémica, Karola llega al ‘reality’ con una sólida trayectoria digital. Oriunda de Cartagena, es una de las ‘influencers’ más reconocidas del país, con más de dos millones de seguidores en Instagram.

Su personalidad directa, su carácter estratégico y su facilidad para crear conversación la han convertido en una figura recurrente en el debate digital.

En los últimos años, además, ha ampliado su presencia en el mundo del entretenimiento incursionando en la música, lo que le ha permitido fortalecer su comunidad y diversificar su carrera. Esta experiencia en ‘La casa de los famosos’ representa un nuevo reto en su proyección mediática.

No es la primera vez que Karola participa en un formato de convivencia. En 2025 fue parte del programa dominicano ‘La casa de Alofoke‘, convirtiéndose en la única representante colombiana de esa producción.

Karola cuenta con el respaldo de figuras cercanas al formato, como Emiro Navarro, exparticipante de ‘La casa de los famosos 2′, quien públicamente le expresó su apoyo para este nuevo desafío televisivo.

* Pulzo.com se escribe con Z