Alejandro Estrada volvió a referirse a uno de los episodios más mediáticos y dolorosos de su vida personal: la ruptura con la actriz Nataly Umaña, luego de que ella le fuera infiel con Miguel Melfi durante la primera temporada de ‘La casa de los famosos‘.

Aunque han pasado cerca de dos años desde que el hecho ocurrió frente a las cámaras y en horario estelar, el actor reconoció que la herida aún no termina de cerrar.

A través de un video publicado en TikTok y en una reciente conversación con la participante Yuli Ruiz, Estrada se explayó sobre lo que significó para él aquel momento en el que tuvo que ingresar al ‘reality’ para devolverle en vivo el anillo de matrimonio a quien entonces era su esposa.

Una escena que se volvió viral,causó múltiples debates y marcó un antes y un después en su vida emocional.

Según explicó el actor, su intención nunca fue humillar ni maltratar a Nataly Umaña. Por el contrario, aseguró que su presencia en el programa tenía como objetivo cerrar un ciclo y dejarla “libre” para que continuara su experiencia dentro del ‘reality’.

“Yo no la maltraté, ella quedó crucificada por lo que hizo, no por mí. Yo vine a dejarla libre para que siguiera jugando como estaba jugando y ya, que se divirtiera. Yo vine a cerrar esa cortina”, expresó.

♬ sonido original – LaCasaDeLosFamososColombia @lacasadelosfamososco Alejandro Estrada abrió su corazón con Yuli Ruiz respecto a su exesposa Nataly Umaña 😬; sin embargo, Karen y Vicky dijeron que debería dejar ese tema en el pasado. 🫣 #lacasadelosfamososcol3

Las declaraciones causaron una reacción inmediata por parte de Yuli Ruiz, quien reconoció la crudeza del episodio. “Qué fuerte eso, ¿no?”, comentó la creadora de contenido, a lo que Estrada respondió que, aunque fue un momento duro y doloroso, también dejó una enseñanza para la sociedad.

En su visión, el caso sirvió para reflexionar sobre cómo manejar una traición sin recurrir a la violencia ni al maltrato hacia una mujer.

Sin embargo, sus palabras no fueron bien recibidas por todos. Karen Sevillano y Vicky Berrío, presentadoras del ‘After show, cuestionaron la manera en la que el actor volvió a traer el tema a la conversación pública.

Berrío fue contundente al señalar: “Ay no, qué aburrido cuando uno va a salir con alguien y ese alguien me hable de la ex”, sugiriendo que Estrada debería dejar el asunto en el pasado.

Por su parte, Karen Sevillano opinó que remover constantemente ese episodio no aporta a la sanación y que lo mejor sería soltar cualquier rencor. Aunque Estrada aseguró que no guarda odio ni resentimiento, Berrío insistió en que el discurso de “dejarla libre para que siguiera jugando” resulta problemático.

“Peor aún decirle que la deja libre para que siga jugando, o sea, el que jugó fue él, no ella”, afirmó.

A pesar de las críticas, Alejandro Estrada dejó claro que el tema aún le pesa emocionalmente. Reconoció que ese capítulo de su vida lo hizo sentir mal y que sigue siendo un proceso difícil de superar.

No obstante, reiteró que su intención nunca fue señalar ni destruir, sino cerrar una historia que, aunque pública, sigue siendo profundamente personal.

