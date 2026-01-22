Un nuevo momento de tensión se vivió en ‘La casa de los famosos’ Colombia, luego de una fuerte discusión que tuvo como protagonistas al actor Alejandro Estrada y a Valerie de la Cruz Millán, más conocida dentro del ‘reality’ como ‘Beba’.

El enfrentamiento, que se desarrolló en la cocina de la casa, dejó frases contundentes, acusaciones directas y un ambiente cargado que rápidamente se trasladó a las redes sociales.

Según se pudo ver en la transmisión, el conflicto se desató por el trato que ‘Beba’ ha tenido con algunos de sus compañeros dentro del programa, una situación que ya venía provocando incomodidad entre varios participantes y que, esta vez, fue confrontada de frente por Estrada.

Lo que comenzó como una conversación aparentemente normal escaló en cuestión de minutos, cuando ‘Beba’ encaró al actor por comentarios que él había hecho ante las cámaras sobre su comportamiento.

“¿Por qué no me dices en mi cara que soy una grosera? Me acabas de decir que vas y se lo dices a las cámaras”, reclamó ‘Beba’, visiblemente molesta por la situación.

Acá, el video de la pelea:

Pelea de Alejandro con Beba por defender a Yuli #LaCasaDeLosFamosososCol3#LCDLFCOL3 pic.twitter.com/45LIECQyuY — Mariana Pineda (@sombraenlaluna) January 22, 2026

Alejandro Estrada no evadió el tema y respondió con firmeza, dejando claro que su postura no era personal, sino relacionada con actitudes que, según él, se han repetido dentro de la convivencia. “Tú sabes quién eres, cómo has actuado, cómo has gritado y cómo tratas a la gente. Tú conmigo no has tenido ningún problema, pero a mí no me gusta [cómo tratas a algunas personas]”, afirmó el actor.

El intercambio subió rápidamente de tono cuando Estrada decidió ser aún más directo con su opinión frente a ‘Beba’. “Yo no comulgo con la grosería, y tú eres una niña grosera. Te lo han dicho tus mismos amigos. Ya te lo dije de frente”, expresó.

Ante esto, Valerie negó tajantemente esa percepción. “Lo peor es que no”, respondió, intentando desmarcarse de la acusación. Sin embargo, Alejandro insistió y cuestionó lo que consideró una actitud contradictoria de su compañera: “No te hagas ahora la ovejita. Tú eres grosera”.

En medio del cruce, ‘Beba’ introdujo a una tercera persona en la discusión y sugirió que el señalamiento de Estrada tendría un trasfondo distinto.

“[Me dices eso] porque te quieres meter con Yuli, le quieres hacer la vuelta, entonces ella viene y me dice: ‘Yo no voy a ser envidiosa de una mujer como tú’. ¿Ella no es la grosera?”, lanzó Valerie, visiblemente alterada.

El actor, por su parte, rechazó esa interpretación y pidió que la conversación se mantuviera entre ambos. “Yo no la estoy defendiendo. ¿Y por qué metes a Yuli? Hablemos de nosotros; te estoy diciendo que no comulgo con la grosería”, respondió.

Aun así, ‘Beba’ insistió en que, al menos con él, no había tenido comportamientos irrespetuosos. “¿Yo contigo he sido grosera?”, preguntó, buscando respaldo en su propia experiencia con Estrada.

Luego de varios segundos de tensión y silencios incómodos, el conflicto volvió a escalar cuando Valerie cuestionó la decisión del actor de exponer su opinión frente a las cámaras antes que directamente a ella. “Antes de ir a cámaras y decir que ella es una grosera, ven y dímelo a mí. Aprende”, reclamó.

La respuesta de Alejandro fue sin filtro. “No es que aprenda, es que yo no tengo por qué hacerlo. Tú no me obligas a mí. Se lo dije a las cámaras”, dijo con firmeza.

Cuando ‘Beba’ le preguntó por qué había actuado de esa manera, Estrada cerró la discusión con una frase que marcó el momento: “Porque acá lo que interesa es Colombia, no tú”.

