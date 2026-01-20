El pasado 12 de enero de 2026, los televidentes le dieron la bienvenida a una nueva temporada de ‘La casa de los famosos Colombia’, ‘reality’ del Canal RCN que reúne a varias figuras del entretenimiento nacional.

Sigue a PULZO en Discover

¿Cuántos años tiene ‘Juanse’ Laverde?

Desde los primeros días de competencia, uno de los participantes que más ha llamado la atención es Juanse Laverde, un joven de 19 años recordado por haberse coronado ganador en 2018 del concurso musical ‘La voz kids’.

(Vea también: Así luce hoy ‘Juanse’ Laverde, de ‘La voz kids’, a 5 años de ganar el ‘reality’ de Caracol)

Aunque su talento artístico lo convirtió en una figura conocida desde muy pequeño, dentro del ‘reality’ su historia personal ha sido la que más ha provocado conversación.

Lee También

En medio de una conversación en el ‘reality’ el artista, luego de protagonizar una pelea con Beba explicó: “Se siente loco ser el más chiquito de la casa, la verdad. espero que todos tomen muy bien todas mis palabras y que no se tomen todo enserio”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Juanse Laverde (@juansehdk)

Durante una de las dinámicas más emotivas del programa, ‘La línea de vida’, en la que los participantes relatan episodios clave de su pasado a los presentadores Carla Giraldo y Marcelo Cezán, Juanse habló abiertamente de su infancia, sus miedos y los momentos más difíciles que ha atravesado.

Según contó, el primer gran reto de su vida llegó incluso antes de tener conciencia de ello: al nacer, fue diagnosticado con una condición médica poco común que, contra todo pronóstico, logró superar.

Él mismo describió ese episodio como un “milagro”, una experiencia que marcó profundamente a su familia. Años después, al descubrir su talento para la música, se enfrentó a nuevos obstáculos, especialmente en el colegio, donde fue víctima de burlas constantes por cantar y por convivir con diagnósticos como TDAH y dislexia.

Para protegerlo de estas situaciones, sus padres tomaron la decisión de que recibiera clases en casa. A los 11 años, su vida dio un giro radical cuando participó en ‘La voz kids’ y ganó la competencia, con la ilusión de que ese triunfo abriría definitivamente las puertas de la industria musical.

Sin embargo, la realidad fue más compleja. “Me convertí en un producto”, expresó dentro del ‘reality’, refiriéndose a las extensas jornadas laborales y a la presión que sintió desde muy joven.

Uno de los momentos más delicados de su testimonio estuvo relacionado con su relación familiar. En medio de la pandemia, Juanse decidió hablar con su madre sobre aspectos de su vida sentimental, conversación que, según relató, terminó con su salida del hogar. Desde entonces, la relación con sus padres se ha visto fracturada, una situación que sigue siendo dolorosa para él.

¿’Juanse’ es gay?

En cuanto a su orientación sexual, el joven cantante ha sido claro: hasta ahora no ha confirmado públicamente ser gay y ha reiterado que ese aspecto de su vida no debería ser motivo de debate ni definir su carrera artística. En varias oportunidades ha insistido en que los estereotipos basados en la apariencia o la forma de expresarse son injustos y limitantes.

Las tensiones dentro de la casa se hicieron más evidentes en un reciente cruce con ‘Beba’, quien le reclamó respeto y marcó límites frente a comentarios que consideró incómodos.

El enfrentamiento dejó ver las diferencias en la forma de asumir el juego y el desgaste propio del encierro. Juanse cerró el momento con una frase que anticipa nuevos choques: “Nos vemos en el posicionamiento, Beba”, dejando claro que la convivencia apenas comienza a mostrar su lado más intenso.

* Pulzo.com se escribe con Z