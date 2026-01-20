Durante las últimas semanas comenzaron a circular rumores sobre el futuro del humorista ‘Suso, el paspi’, uno de los personajes más emblemáticos de la televisión colombiana, tras más de una década al aire en Caracol Televisión.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: ‘Suso, el paspi’ habló de la depresión y su refugio: “Me ponía a beber”)

Fue el propio comediante quien decidió aclarar la situación y confirmar que su ciclo en el canal llegó a una pausa, agradeciendo públicamente el respaldo recibido durante todos estos años.

A través de un comunicado publicado en su cuenta oficial de X, el artista inició su mensaje de manera directa: “¿Que si me voy de la TV? Acá la verdad y las razones. Gracias a mi casa @CaracolTV”. Con estas palabras, el creador del personaje despejó las dudas y explicó que la decisión fue tomada de común acuerdo con el canal, en un ambiente de respeto y gratitud mutua.

Lee También

Que si me voy de la tv? Acá la verdad y las razones. Gracias a mi casa @CaracolTV pic.twitter.com/qfjOpJ0Wqk — Suso el Paspi (@susoelpaspi) January 20, 2026

En el mismo pronunciamiento, Dany Alejandro Hoyos, creador e intérprete de Suso, el paspi, detalló que después de 16 años llevando humor a los hogares colombianos a través de formatos como ‘The Suso’s Show’, optó por hacer una pausa en televisión para concentrarse en nuevos proyectos personales y profesionales. Aclaró que no se trata de un retiro definitivo, sino de un alto en el camino para explorar otras facetas creativas.

Desde Caracol Televisión, según explicó el comediante, manifestaron estar satisfechos con los resultados del programa y con los niveles de audiencia obtenidos a lo largo de los años. Sin embargo, respetaron la solicitud del humorista y dejaron abierta la puerta para un eventual regreso del personaje en el futuro, reconociendo su impacto y el cariño que el público le ha brindado.

Aunque ‘Suso’ no continuará por ahora en la pantalla chica, el personaje seguirá vigente y muy activo fuera de la televisión. El llamado “muñeco más querido de Colombia” continuará con sus giras teatrales tanto a nivel nacional como internacional, con presentaciones programadas en países como Costa Rica, Estados Unidos y España, donde cuenta con una amplia comunidad de seguidores.

Además, se anunció que a partir del próximo 21 de marzo ‘Suso’ tendrá una presentación especial en Medellín, en el Teatro Pablo Tobón Uribe, donde ofrecerá un show de monólogos con contenido original, cargado de humor y situaciones cotidianas que han caracterizado al personaje.

De esta manera, aunque se despide temporalmente de la televisión, ‘Suso’, el paspi, sigue más vigente que nunca, apostándole a nuevos escenarios y a una conexión directa con su público.

* Pulzo.com se escribe con Z