El ambiente en ‘La casa de los famosos‘ volvió a tensarse tras un fuerte enfrentamiento verbal que tuvo como protagonistas a la barranquillera Beba de la Cruz y la cantante Yuli Ruiz.

El cruce ocurrió durante una de las dinámicas más confrontativas del programa, en la que los participantes deben exponer públicamente las razones por las que consideran que un nominado debería abandonar la competencia.

Lejos de limitarse a una crítica estratégica, la intervención de Beba se convirtió en un cuestionamiento directo a la relevancia, el comportamiento y la legitimidad de la permanencia de Ruiz en el reality.

De la Cruz fue contundente al poner en duda la importancia de su compañera dentro del programa. Según expresó, Yuli no debería considerarse una figura “sumamente relevante e importante” solo porque, al salir al exterior, escucha que mencionan su nombre.

Para Beba, ese argumento carece de peso real y responde más a una percepción inflada que a una verdadera conexión con el público.

La crítica no se quedó en el plano de la visibilidad mediática. Beba trasladó el conflicto al terreno de la convivencia diaria, asegurando que su distancia con Ruiz no responde a hipocresía, sino a una decisión consciente frente a lo que calificó como actitudes indecentes que le resultan incómodas.

Afirmó que evita interactuar con ella porque no tolera comportamientos que considera “indecentes y con poca gracia”, subrayando que compartir el mismo espacio la obliga a presenciar conductas que, según su percepción, afectan la armonía dentro de la casa.

Sin embargo, el punto más polémico de su intervención llegó cuando insinuó presuntas irregularidades en el ingreso de Yuli Ruiz al programa. Beba sugirió abiertamente que la cantante no habría obtenido su lugar por mérito propio ni por su talento, sino a través de métodos cuestionables. “Si estás aquí, yo realmente considero que tú no te ganaste este lugar, lo compraste”, lanzó en un tono desafiante que causó impacto inmediato tanto dentro como fuera de la casa.

Para reforzar su postura, De la Cruz se refirió a las redes sociales de Ruiz, señalando una supuesta falta de interacción real. Según ella, la ausencia de comentarios y “likes” evidenciaría una desconexión con el público, argumento que utilizó para desacreditar la popularidad de su compañera.

Ante la gravedad de las acusaciones, Yuli Ruiz optó por una defensa centrada en su identidad y autonomía personal. Rechazó que su forma de vestir, expresarse o proyectarse deba ser utilizada como parámetro para medir su valor dentro del reality. Con firmeza, dejó claro que su objetivo no es agradar a quienes la critican dentro de la casa, sino conectar con la audiencia.

“Yo aquí no estoy para agradarte a ti, mamacita. Yo estoy aquí para agradarle al público”, respondió.

Respecto a las dudas sobre la legitimidad de su permanencia, Ruiz evitó entrar en confrontaciones directas y reafirmó su ética de trabajo, describiéndose como una persona “bendecida, organizada y trabajadora”. Para ella, la decisión final no está en manos de sus compañeros, sino exclusivamente del público.

Este intercambio dejó en evidencia una fractura difícil de reconciliar entre ambas participantes. Mientras Beba de la Cruz sostiene que el respeto se gana a través del comportamiento y la coherencia, Yuli Ruiz defiende su derecho a ser auténtica y a permanecer en la competencia mientras cuente con el respaldo de los televidentes.

Como suele ocurrir en los realities, la convivencia y el choque de personalidades se convierten en el eje central del espectáculo, exponiendo no solo estrategias de juego, sino también tensiones personales que capturan la atención del público.

