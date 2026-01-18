Mariana Zapata contó en ‘La casa de los famosos’ una historia con un futbolista de la Selección Colombia al que conoció poco antes de que iniciara la Copa América del 2024.

Entre los detalles que la ‘influencer’ dio a conocer sobre esta persona es que es un hombre que asegura ser dueño de un restaurante en Medellín, tiene una casa y su familia vive en Medellín, jugó en la Copa América en la que Colombia llegó hasta la final, vive en Argentina, ya se casó (aunque asegura que se separó) y tiene una hija, son de la misma altura, él quería comprar un equipo en Arabia, la pareja de este futbolista ha tenido algunos problemas.

Según contó en el ‘reality’, ellos primero se comunicaron por redes sociales, luego de que él le reaccionara con un fuego en sus historias de Instagram. Luego, antes de que empezara la Copa América, ellos se vieron y hasta él le costeó el viaje a Estados Unidos, junto a su padre y una amiga, para que se pudieran ver.

Mariana Zapata también contó que la relación fue “hace como unos 8 meses” y dio otros detalles en este video:

Aunque Mariana Zapata nunca quiso decir el nombre, sí asegura que esta persona le mintió porque desde el principio le dijo que ya se había separado de su expareja, le mostró cómo empacaba su ropa y se iba a vivir en Airbnb mientras estaba de vacaciones en Medellín y hasta se quedaron unos días juntos allí. Todo esto para demostrar que sí se había separado de la mamá de su hija.

La ‘influencer’, ya cuando él había vuelto con su club en Argentina, se fue más de un mes a vivir a Buenos Aires para acompañarlo. Viajó junto a su mamá, pero aseguró que él quería que ella se quedara a ser una ama de casa, pero su sueño nunca ha sido ese. Sin embargo, lo que fracturó la relación es que luego de que se conocieron unas imágenes de Mariana Zapata y él en un restaurante, la esposa la llamó para decirle que era mentira que se habían separado y que él estaba jugando con ella.

Mariana Zapata asegura que fueron 8 horas de conversación en la que se compartieron muchos detalles y finalmente ella decidió terminar la relación:

¿Exnovio de Mariana Zapata es Juan Fernando Quintero?

Por las característica que dio a conocer Mariana Zapata, algunos han llegado a creer que se trata del habilidoso y experimentado volante de la Selección Colombia.

Entre los detalles que concuerda están:

Jugó en la Copa América del 2024.

Para esa época, él era jugador de Racing, club con el que fue campeón en el 2024 y fue una de las estrellas.

Tiene un restaurante en Medellín.

Poco se sabe de su vida privada, pero la mayoría de las veces se le ha visto sin la mamá de su hija en Argentina.

Tiene una hija de más de 10 años.

Tiene un gran vínculo con su mamá.

La que públicamente ha sido su esposa, Johana Osorio, tuvo graves problemas de salud en 2025 y hasta mandaron muchos mensajes para que hicieran donación de sangre para ella, pero no se ha conocido mucho de su condición médica.

Sin embargo, Mariana Zapata asegura que a ella grabaron junto al futbolista en un restaurante y que fue esa la imagen que provocó la conversación entre ella y la esposa del jugador. Hasta el momento, no hay ninguna imagen de Mariana y ‘Juanfer’.

Otro detalle curioso

En 2025, Mariana Zapata era novia del ‘streamer’ Mr. Steven. En una oportunidad, él le dijo “yo sé que usted tiene su pasado, pero no es por eso”. Ese mensaje, en su momento, pasó desapercibido, pero la reacción de ella fue muy llamativa:

Exnovio de Mariana Zapata de la Selección Colombia es Kevin Castaño

Mariana asegura que la relación “fue hace como 8 meses”, aunque también dice que todo pasó antes y después de la Copa América. Sin embargo, en agosto del 2025, apareció un video de ella junto a Kevin Castaño, jugador de River Plate. Esa es la única imagen en la que se le ve a ella con un futbolista.

@letengoelchisme 🔥 Captan a Mariana Zapata muy cerca del futbolista Kevin Castaño… ¿nuevo romance en camino? 👀⚽ Tras los rumores de ruptura con Mr. Stiven, ahora Mariana Zapata fue vista en actitud muy cercana con el jugador Kevin Castaño 😮. Las imágenes han desatado especulaciones sobre un posible nuevo romance en la vida de la creadora de contenido 💥. ♬ sonido original – Letengoelchisme

Otros aspectos que coinciden con lo que contó Mariana Zapata son:

Kevin Castaño jugó en la Copa América 2024.

Él tiene una hija con Alejandra Jaramillo. La niña tiene cerca de 4 años.

Sin embargo, son más los datos que no coinciden. Kevin Castaño llegó a River Plate en marzo del 2025, cuando lo compraron por 13 millones de dólares. Según Mariana Zapata, su amorío con el futbolista colombiano pasó después de la Copa América y Castaño, para esa época, jugaba en el Krasnodar, de Rusia.

Kevin Castaño y Alejandra Jaramillo, aunque no publican muchas fotos juntos, parecen tener una relación estable, pues ella ha mostrado diferentes momentos en familia. Además, no hay pruebas de que el jugador tenga un restaurante en Medellín.

Con todo este panorama, todo apunta a que sería Juan Fernando Quintero el exnovio futbolista de Mariana Zapata.

