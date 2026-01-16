La presencia de Renzo Meneses en ‘La casa de los famosos’ no ha pasado desapercibida desde su llegada al ‘reality’. En los últimos días, el participante dejó boquiabiertos tanto a sus compañeros como a los seguidores del programa luego de protagonizar un inesperado descuido en el baño que rápidamente se volvió viral en redes sociales.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: ‘Anamar’, del ‘Desafío’, está embarazada y Renzo dice que pedirá prueba: “No sé si sea mío”)

El momento ocurrió cuando, sin percatarse de las cámaras, dejó ver más de la cuenta, provocando una avalancha de comentarios y reacciones entre los televidentes más atentos.

Según se pudo observar en la transmisión, Renzo reaccionó de inmediato al darse cuenta de la situación y se cubrió con una toalla para evitar quedar completamente expuesto “como Dios lo trajo al mundo”.

Lee También

Sin embargo, el instante ya había sido captado y difundido por usuarios en plataformas digitales, donde el clip empezó a circular con rapidez.

Lejos de pasar desapercibido, el episodio despertó curiosidad y asombro, dejando a más de una persona —y a más de uno— con la boca abierta.

Lo cierto es que este no sería el primer momento en el que el modelo causa revuelo por su físico. En redes sociales ya se habían viralizado otros videos en los que aparece en poses similares, mostrando con naturalidad su figura atlética.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de La Casa De Los Famosos Colombia (@lacasadelosfamososcolombia_tv)

¿Quién es Renzo Meneses?

Se trata de un modelo, actor y empresario bogotano que llega al ‘reality’ con una trayectoria diversa, forjada antes de pisar la televisión nacional. Desde su presentación oficial, dejó clara su intención dentro del programa: entrar para ganar y dejar huella. “No me voy a dejar de nadie”, aseguró, una frase que lo perfila como un concursante frontal, competitivo y dispuesto a defender su lugar.

En el mundo digital, Meneses cuenta con una comunidad sólida. En Instagram supera los 260 mil seguidores, con quienes comparte con frecuencia su estilo de vida activo, rutinas de entrenamiento y contenidos enfocados en el bienestar físico y mental. Esa disciplina, según él mismo ha manifestado, será clave para resistir las exigencias del encierro y mantenerse fuerte tanto física como emocionalmente.

Más allá del espectáculo televisivo, Renzo también se ha destacado en el ámbito deportivo. Es monitor nacional certificado por la Federación Española de Pádel (FEP), labor que combina con un enfoque social e inclusivo, ya que entrena tanto a jugadores convencionales como a personas con discapacidad.

Este perfil deportivo y humano podría jugar a su favor dentro del ‘reality’, donde la resistencia, la constancia y el carácter son determinantes. Mientras tanto, su descuido en el baño ya lo posicionó como uno de los protagonistas más comentados de la temporada.

* Pulzo.com se escribe con Z