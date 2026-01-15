Durante la más reciente gala de ‘La casa de los famosos’, la presentadora Carla Giraldo confirmó una noticia que sorprendió tanto a los participantes como a la audiencia del ‘reality’.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Cuál es el link para votar en ‘La casa de los famosos 2026’: este es el primer nominado)

En plena transmisión en vivo, se informó que Marcela Reyes tomó la decisión de abandonar la competencia por motivos personales, situación que marcó un giro inesperado dentro del programa.

La salida de la artista se dio en medio de un ambiente de expectativa, pues su presencia dentro de la casa había llamado la atención desde el primer día. Carla Giraldo fue la encargada de comunicar oficialmente la decisión, aclarando que se trató de una determinación voluntaria y relacionada con asuntos ajenos a la dinámica del juego.

Lee También

Marcela Reyes, reconocida en el país por su trayectoria como DJ y empresaria, ya no hace parte del grupo de celebridades que continúa en competencia. Su paso por el ‘reality’ dejó varios momentos comentados en redes sociales, tanto por su personalidad como por las interacciones que sostuvo con otros participantes.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por LE TENGO EL CHISME (@letengoelchisme)

¿Qué pasará en ‘La casa de los famosos’ con la salida de Marcela Reyes?

Aunque no se entregaron mayores detalles sobre las razones que motivaron su salida, la producción del programa pidió respeto por la privacidad de la artista. Desde el set, se destacó que la prioridad era el bienestar personal de Marcela Reyes, motivo por el cual su decisión fue aceptada sin objeciones.

La ausencia de la DJ modifica el rumbo del juego y obliga a replantear estrategias dentro de la casa. Algunos participantes expresaron sorpresa y otros enviaron mensajes de apoyo, reconociendo que su salida cambia la convivencia y el equilibrio que se venía formando en la competencia.

Mientras tanto, la audiencia reaccionó con opiniones divididas en plataformas digitales. Algunos seguidores lamentaron su retiro, mientras otros destacaron la importancia de priorizar la salud emocional por encima del espectáculo. Por ahora, ‘La casa de los famosos’ continúa su desarrollo con un participante menos y con nuevas expectativas de cara a las próximas galas.