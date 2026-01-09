Mientras que se divulgan los posibles participante de ‘Masterchef’ para la temporada de 2026, dos figuras que estuvieron recientemente en el formato quedaron en la mira por lo que muchos califican como una pulla.

Violeta Bergonzi sorprendió con un duro video en el que apareció bailando y soltó una frase tajante, que para varios usuarios es un mensaje dirigido para Valentina Taguado.

“Y recuerda, lo que sube como palma, cae como coco”, escribió la vallecaucana, que lleva a cabo una coreografía sonriente, para acompañar el mensaje que no pasó desapercibido entre propios y extraños.

Este fue el video que publicó la expresentadora de ‘Buen día, Colombia’, replicado por la cuenta de Instagram de Rechismes, donde es posible observar las imágenes en cuestión.

Cabe recordar que, hace pocos días, canal RCN confirmó el final del programa ‘¿Qué hay pa’ dañar?’, donde Valentina Taguado compartió en un principio con los comediantes Hassam y con Johana Valencia.

Sin embargo, la determinación coincidió con el retiro de Hassam hace algunas semanas y con comentarios punzantes que hizo la bogotana en broma sobre el cáncer de quien era su compañero en ese formato.

¿Por qué se acabó ‘¿Qué hay pa’ dañar?’ de RCN?

Taguado dijo que ella renunció al programa y que esa fue la razón del cierre sorpresivo para más de un fanático que estaba pendiente del desarrollo de este espacio entre comedia e irreverencia.

La explicación que ofreció la exlocutora radial es que ahora se quiere dedicar a sus presentaciones en vivo, algo que también pasó con su compañera de equipo en el mencionado formato de ‘¿Qué hay pa’ dañar?’.

El golpe final fue la renuncia de Johana Velandia, conocida como ‘Una gorda ahí’, quien decidió enfocarse en su gira internacional de improvisación en países como México, Panamá y Estados Unidos.

Según Taguado, el horario matutino (6:00 a. m. a 12:00 m.) les resultaba extenuante y les impedía cumplir con otros compromisos profesionales, afirmando que a veces hacían el programa “literalmente dormidas”.

Diversos versiones reportaron que existía una relación tensa entre Valentina Taguado y las directivas de RCN. Se mencionaron problemas de puntualidad y “restricciones editoriales” que limitaban la libertad creativa de las conductoras, quienes preferían un formato sin los filtros impuestos por un medio de comunicación tradicional, aunque todo es parte de la especulación.

Lo cierto es que Bergonzi no dejó pasar este tema por alto para revivir una diferencia que surgió desde hace meses.

¿Qué pasó entre Violeta Bergonzi y Valentina Taguado por ‘Masterchef’?

El reciente enfrentamiento entre las presentadoras Violeta Bergonzi y Valentina Taguado ha captado la atención del mundo del entretenimiento en Colombia luego de ‘Masterchef’ en 2025.

La tensión entre ambas comunicadoras escaló rápidamente después de comentarios entre ambas participantes en el programa de cocina de Canal RCN, lo que llegó afuera del propio ‘reality’.

De hecho, Taguado hizo una broma pesada sobre Bergonzi, lo que provocó una respuesta tajante por parte de la expresentadora de ‘Buen día, Colombia’, lo que dejó sobre la mesa las diferencias entre ambas.

Lejos de llegar a un punto de conciliación, los mensajes de cada una de las partes ha dejado en evidencia la molestia que ha crecido más durante los últimos meses, incluso luego del final de ‘Masterchef’.

Si bien esta no es la primera vez que dos celebridades concursantes del formato de Canal RCN tienen un confrontamiento de Bergonzi y Taguado que sale a flote después del concurso, para este caso el tema se ha tornado ácido por las pullas de las exparticipantes.

El reciente video de Bergonzi, en lo que para más de uno fue un sablazo contra su colega, es una prueba más que clara de la situación en esa relación que existe entre esas figuras públicas.

