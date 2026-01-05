El Canal RCN sorprendió este lunes 5 de enero a los seguidores del ‘reality’ ‘La casa de los famosos’ con el anuncio de que Sara Uribe será una de las participantes de la nueva temporada del programa de convivencia.

La confirmación se dio a través de un video publicado en las redes sociales oficiales del espacio televisivo, donde la presentadora y modelo dejó claro que llega al formato con una postura firme, directa y sin miedo a la controversia.

En el clip, Sara Uribe se mostró segura de su decisión y explicó por qué aceptó el reto de convivir durante semanas bajo la mirada constante de las cámaras. “Estoy completamente segura de lo que vengo a hacer en ‘La casa de los famosos’, por eso acepté la invitación. No me importa el qué dirán de mí”, afirmó, marcando desde ya una posición que anticipa fuertes debates y momentos de tensión dentro del ‘reality’.

Lejos de presentarse como una figura pasiva dentro de la competencia, la exparticipante de ‘Protagonistas de novela’ dejó claro que no piensa tolerar situaciones que, según ella, crucen ciertos límites. “No estoy dispuesta a tolerar cosas que atenten contra mi dignidad, que sean injustas”, expresó.

Sara Uribe también habló de su disposición al diálogo y al enfrentamiento verbal cuando sea necesario, resaltando que no se quedará callada ante aquello con lo que no esté de acuerdo.

“Estoy lista para sentarme a hablar cosas que no esté de acuerdo con alguien y para dar mi punto de opinión. Creo que el diálogo es una buena herramienta, pero no todo el mundo está preparado para esta conversación”, dijo, dejando entrever que su paso por la casa no estará exento de discusiones y confrontaciones.

Sin embargo, la también presentadora reconoció que ‘La casa de los famosos’ es un juego y que, como tal, habrá estrategias y movimientos calculados.

“Cuando haya que sacar cartas por debajo de la mesa se hará porque es un juego, pero trataré de que todo sea de manera cordial”, señaló.

¿Quién es Sara Uribe?

Sara Uribe es una figura ampliamente conocida en la televisión colombiana. Saltó a la fama tras su participación en el ‘reality’ ‘Protagonistas de novela’, donde su personalidad fuerte y su forma directa de expresarse la convirtieron en una de las concursantes más recordadas de su edición.

Desde entonces, ha construido una carrera como presentadora, modelo e influenciadora, participando en diferentes proyectos televisivos y manteniéndose vigente en redes sociales.

A lo largo de los años, Uribe ha estado en el centro de la opinión pública no solo por su trabajo, sino también por aspectos de su vida personal que han sido ampliamente comentados.

Su llegada al ‘reality’ de RCN promete darle un nuevo giro a la dinámica del programa, especialmente por su experiencia previa en formatos de encierro y por la claridad con la que ha expresado sus límites y objetivos dentro del juego.

¿Cuándo comienza la tercera temporada de ‘La casa de los famosos’?

El Canal RCN anunció que el estreno será el próximo 12 de enero de 2026, a las 8:00 de la noche, en el horario estelar del canal.

El espacio del Canal RCN apuesta nuevamente por figuras con carácter fuerte y trayectoria mediática, buscando mantener el interés del público desde el primer día.

Acá, algunos de los participantes confirmados:

