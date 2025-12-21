Así como una figura de Caracol necesitó ayuda urgente, Marcelo Cezán puso el dedo en la llaga en uno de los gestos de solidaridad que ejecuta en el formato en el que es conductor en la actualidad en la televisión colombiana.

“Bravíssimo se convirtió casi que desde pandemia en un programa periodístico, de entretenimiento y, esto es lo más importante, con propósito”, advirtió el presentador.

Allí, Mónica Molano exaltó cómo a través de la sección llamada ‘Bravíssimo contigo’ se ha ayudado a más de 30 familias con alrededor de 700 millones de pesos que calificó como “bien destinados”, tema sobre el que Cezán no se contuvo para remarcar el manejo de ese dinero en las ayudas.

Si bien la aclaración es parte de la presentación de los diferentes casos, para este ocasión no pasó desapercibida debido al énfasis que se tuvo para destacar la labor hecha hasta el momento.

¿En qué consiste sección ‘Bravíssimo contigo’ en Citytv?

La sección ‘Bravíssimo contigo’ es uno de los segmentos más emblemáticos y sociales del programa matutino ‘Bravíssimo’, transmitido por el canal local Citytv en Bogotá.

Esta franja nació con el propósito fundamental de crear un puente directo entre la producción del programa y su audiencia, enfocándose en la resolución de problemas comunitarios y el apoyo a causas sociales.

A diferencia de otras secciones de entretenimiento, este espacio se dedica a visibilizar historias de vida de ciudadanos comunes que requieren algún tipo de ayuda o reconocimiento especial por su labor en la comunidad.

El funcionamiento de la sección se basa en la participación activa de los televidentes, quienes envían sus casos o peticiones a través de las redes sociales y líneas de contacto del canal.

El equipo periodístico del programa selecciona las historias más impactantes, que van desde solicitudes de tratamientos médicos costosos y búsqueda de empleo, hasta denuncias sobre el mal estado de parques o vías en los barrios de la capital.

Una vez seleccionado el caso, un reportero se desplaza al lugar de los hechos para dar voz a los afectados y buscar soluciones concretas mediante la gestión con entidades públicas o privadas.

Un aspecto clave de ‘Bravíssimo contigo’ es su capacidad para movilizar la solidaridad de otros ciudadanos y empresas. En muchas ocasiones, la sección logra que fundaciones o compañías privadas donen sillas de ruedas, medicamentos o becas de estudio, convirtiéndose en un motor de transformación social.

Además del enfoque asistencial, el segmento también dedica tiempo a exaltar a los héroes anónimos de los barrios, como líderes comunitarios que gestionan comedores populares o personas que dedican su tiempo al cuidado de animales abandonados, brindándoles un espacio de honor en la pantalla.

Bajo la conducción de figuras reconocidas como Marcelo Cezán, Mónica Molano y Sandra Mazuera, el espacio mantiene un tono empático y respetuoso que refuerza el sentido de pertenencia de los bogotanos con su canal local.

Esta sección ha demostrado que la televisión regional puede cumplir una función de servicio público vital, más allá del simple entretenimiento matutino.

Al integrar la denuncia ciudadana con la acción social, ‘Bravíssimo contigo’ se ha consolidado como un referente de periodismo humano que busca mejorar la calidad de vida de sus seguidores mediante la intervención directa y el acompañamiento constante en las problemáticas diarias.

¿Cuándo nació ‘Bravíssimo’?

El programa de televisión ‘Bravíssimo’ nació oficialmente el 4 de marzo de 2000. Desde su primera emisión, el programa se concibió como un magacín matutino de fin de semana para el canal local de Bogotá, Citytv.

Fue una de las apuestas principales de la Casa Editorial El Tiempo para fortalecer su parrilla de programación con contenidos dirigidos al entretenimiento familiar y la cultura urbana de la capital colombiana.

En sus inicios, el formato buscaba ofrecer una alternativa fresca y dinámica para las mañanas de los sábados y domingos. El primer equipo de presentadores incluyó a figuras como Mónica Hernández y Yaneth Waldman, quienes establecieron un tono alegre y cercano con el televidente.

Con el paso de los años, el programa se ha transformado en una institución de la televisión regional, manteniendo su esencia de ser un espacio para la música, el humor, la cocina y la actualidad social.

A lo largo de sus más de dos décadas al aire, ‘Bravíssimo’ ha celebrado hitos importantes, superando los veinticinco años de transmisión ininterrumpida en 2025.

