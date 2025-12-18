La cuenta regresiva ya comenzó para los seguidores de ‘La casa de los famosos Colombia’. El Canal RCN confirmó que la tercera temporada del ‘reality’ y, al parecer, hará su primera emisión el 11 de enero de 2026, una fecha que desde ya se perfila como uno de los grandes estrenos del próximo año en la televisión nacional.

Aunque aún faltan varios detalles por revelarse, la producción ya empezó a calentar motores y a abrir conversación en redes sociales, donde los fanáticos del formato esperan conocer quiénes serán los nuevos habitantes de la casa.

El 'Jefe' lo pidió: exprotagonista de Novela entra directo y sin 'casting' a 'La casa de los famosos 3'

¿Quiénes van a ser los presentadores de ‘La casa de los famosos 3’?

Uno de los anuncios que más entusiasmo despertó fue la confirmación de los presentadores. Carla Giraldo volverá a asumir la conducción del programa, rol que ya desempeñó en temporadas anteriores. La actriz y presentadora compartió su emoción por el regreso del formato con un mensaje en el que celebró la llegada de la tercera edición.

A ella se sumará nuevamente Marcelo Cezán, quien la acompañará en las galas, nominaciones y momentos clave del ‘reality’ . Ambos serán los encargados de guiar al público desde el estreno, previsto para el 11 de enero, y de acompañar a los participantes durante cada etapa de la competencia.

El público tendrá un papel clave en ‘La casa de los famosos 3’

Otra de las novedades de esta temporada es el proceso de selección de algunos participantes. ‘El jefe’, la voz que dirige la dinámica dentro de la casa, anunció que la audiencia tendrá un rol determinante antes de la primera emisión.

Según se informó, se habilitarán votaciones para que los televidentes elijan a varios de los famosos que ingresarán al ‘reality’ . Esta decisión busca fortalecer la conexión con el público desde el arranque del programa y darle mayor protagonismo a los seguidores del formato.

“Abriré mi casa de los famosos nuevamente en el 2026. La gente va a poder votar muy pronto por las personas que quieren que estén en mi casa”, se escucha en uno de los adelantos difundidos por el canal.

Sorpresivo anuncio de 'La casa de los famosos': nuevo participante pasó por el 'Desafío'

Lista de famosos que estarán en ‘La casa de los famosos’

Nicolás Arrieta Alexa Torres Esteban Bernal Luisa Cortina Eidevin López Lorena Altamirano Maiker Smith Yuli Ruiz Johanna Fadul Manuela Gómez Franck Stiward (‘Campanita’) Marilyn Patiño

