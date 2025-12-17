Este martes 16 de diciembre los televidentes colombianos pudieron disfrutar del esperado estreno de ‘La danza de los millones’, un formato cargado de adrenalina, humor y grandes sumas de dinero que llegó para animar las noches de la televisión nacional.

El programa, conducido por Laura Acuña, reunió a dos duplas de famosos —una conformada por actores y otra por humoristas— que se enfrentaron en divertidas pruebas con un objetivo claro: acumular la mayor cantidad de dinero posible para los televidentes.

La emisión se llevó a cabo completamente en vivo desde la icónica Bóveda de ‘La danza de los millones’, escenario desde el cual Laura Acuña saludó a la audiencia y explicó la dinámica del juego. Allí, además de guiar a los participantes famosos, la presentadora fue la encargada de realizar uno de los momentos más esperados de la noche: la llamada en directo a uno de los usuarios inscritos en el sistema del programa.

La persona elegida fue Gloria, una mujer de Medellín que conmovió a todo el país al contar que, en caso de ganar, utilizaría el dinero para pagar una cirugía urgente para su papá. Con la emoción a flor de piel, Gloria escuchó atentamente la pregunta que debía responder para quedarse con el premio acumulado: identificar el color de uno de los dos equipos que compitieron esa noche.

Aunque parecía una pregunta sencilla, los nervios podían jugar en contra. Sin embargo, Gloria no solo respondió correctamente, sino que sorprendió al mencionar ambos colores: rosa y azul.

¿Cuánto dinero ganó la primera concursante de ‘La danza de los millones’?

Gracias a su respuesta acertada, Gloria se convirtió en la gran ganadora de la noche y se llevó a casa más de 74 millones de pesos ( $ 74.277.500), una cifra que representa no solo un alivio económico, sino también una historia cargada de esperanza y solidaridad que conectó con miles de hogares colombianos.

El dinero que se entregó al televidente fue el resultado de lo ocurrido durante cada una de las pruebas del programa. La dinámica consistía en que los famosos debían completar retos físicos y de destreza; el dinero que lograban salvar se quedaba con ellos, mientras que el que caía al piso se acumulaba para los televidentes.

En el primer juego, tras lanzar billetes e intentar encestarlos, los participantes no lograron completar el reto y dejaron en el piso $ 11’527.500. En el segundo desafío, al no conseguir introducir unos discos en una cápsula, se sumaron otros $ 11’500.000.

Más adelante, durante una prueba en la que debían transportar lingotes con palos extensos, las duplas dejaron caer $ 14’000.000, quedando empatadas al obtener cada equipo $ 3’000.000. En esta edición participaron famosos como Nataly Umaña y Alejandro Estrada.

La tensión continuó en la siguiente prueba, donde los billetes debían ser encestados en una malla. Allí, varios se escaparon y el acumulado para los colombianos aumentó en $ 14’750.000. En el reto posterior, que exigía equilibrio para reunir fajos de dinero sobre una mesa inestable, el equipo rosado no logró sumar nada y, junto con lo perdido por los humoristas, el monto para los televidentes ascendió a $ 16′ 875.000.

Finalmente, en la última prueba, en la que las celebridades debían permanecer acostadas sobre una plancha que se balanceaba, la pérdida fue menor y se sumaron $ 5’625.000. De esta manera, la cifra total acumulada durante toda la emisión alcanzó los $ 74′ 277.500, monto que terminó en manos de Gloria, la gran protagonista de la noche, gracias a su atención, memoria y un poco de suerte.

