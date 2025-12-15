Caracol Televisión decidió que, por motivos de la época decembrina, ‘El Desafío’, el ‘reality’ insignia del canal, entrara en una pausa temporal dentro de su programación.

(Vea también: Eliminación sorpresa en el ‘reality’: Tina y Julio salvan su lugar y dejan fuera a una de las favoritas)

La decisión fue tomada por Caracol Televisión con el objetivo de que los televidentes puedan disfrutar de dos de sus producciones especiales de fin e inicio de año: ‘La vuelta al mundo en 80 risas‘ y ‘La danza de los millones’, formatos que ocuparán el horario estelar durante las festividades. De esta manera, ‘El Desafío’ entró en un receso temporal y regresará a la pantalla a comienzos del próximo año.

El anuncio oficial se hizo al cierre del capítulo 111, emitido el viernes 12 de diciembre, cuando la presentadora Andrea Serna se dirigió a la audiencia con un mensaje acorde a la época. Desde la llamada “ciudad de las cajas”, Serna explicó que el ‘reality’ hará una pausa y aprovechó para enviar un saludo de fin de año a los seguidores del programa.

“Bien, estamos en época decembrina, así que ha llegado el momento de hacer una pausa en este ‘Desafío’. Les deseamos a todos felices fiestas y feliz año, y nos vemos en el 2026”, expresó la presentadora, confirmando que el formato volverá con su esperado desenlace el próximo año.

De acuerdo con información confirmada por Caracol Televisión, ‘El Desafío del Siglo XXI’ dejará de emitirse oficialmente tras el capítulo 111 para darle paso, a partir del lunes 15 de diciembre, a ‘La vuelta al mundo en 80 risas’. Este programa, que mezcla humor, viajes y encuentros culturales, ocupará la franja habitual del programa de convivencia mientras se desarrolla la temporada navideña.

¿Cuándo regresa ‘El Desafío’ 2025?

El formato será presentado por Santiago Rodríguez y contará con 17 capítulos. Teniendo en cuenta los días festivos del 25 y 31 de diciembre, así como el 6 de enero, el regreso de ‘El Desafío’ estaría programado para el lunes 12 de enero, fecha en la que se retomará la competencia rumbo a su gran final.

¿Quiénes estarán en ‘La vuelta al mundo en 80 risas’?

‘La vuelta al mundo en 80 risas’ contará con varias parejas reconocidas que recorrerán distintos destinos del mundo y de Colombia, siempre con una mirada cargada de humor. Entre los viajeros de esta temporada están:

Laura Tobón y Boyacoman, quienes visitarán China.

Caro Soto y Cuervo, que viajarán por Sudáfrica y Tanzania

Melina Ramírez junto a Don Jediondo por Europa

Suso y Caro Cruz en Puerto Rico y Guatemala

Piroberta con el chef Juan Diego Vanegas en Canadá

Jhovanoty junto a la modelo argentina Florencia Cassi recorriendo diversas regiones del país.

Así, ‘El Desafío’ no se despide de la televisión colombiana, sino que toma un breve descanso para volver en enero y cerrar su temporada con el esperado final que millones de televidentes ya están esperando.

