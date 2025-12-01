La anticipación crece entre los seguidores del ‘Desafío’ 2025, luego de que se confirmara que Andrea Serna anunciará este primero de diciembre que una de las jugadoras que aún permanece en competencia podría estar embarazada.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Alarmas en ‘Desafío’ por lapidario anuncio de Andrea Serna y aviso en Caracol: “Carácter urgente”)

La noticia, revelada en un adelanto del programa, tomó por sorpresa a la audiencia y desató una ola de comentarios en redes sociales, donde comenzaron las especulaciones sobre quién sería la concursante en cuestión y qué consecuencias tendría esto para el rumbo del juego.

La posibilidad de un embarazo dentro de la competencia no solo causa curiosidad, sino que plantea interrogantes importantes. De confirmarse, la producción tendría que evaluar la continuidad de la participante, pues el formato exige pruebas físicas de alto rendimiento que podrían poner en riesgo la salud de una mujer en estado de gestación.

Lee También

Además, surgiría la duda de cómo este hecho impactaría la dinámica, las alianzas y el desarrollo de las pruebas que ya se encuentran en etapas avanzadas.

¿Quién de las participantes del ‘Desafío’ estaría embarazada?

Aunque el estado sentimental no define si una deportista puede estar embarazada o no, este detalle se volvió tema de conversación entre los internautas, quienes rápidamente empezaron a revisar una por una a las participantes que siguen en la competencia.

Para algunos espectadores, conocer si las competidoras tienen pareja podría ofrecer pistas, aunque esto no necesariamente indica nada; aun así, el tema se volvió tendencia.

La primera en ser mencionada por los usuarios fue Yudisa, quien en varias ocasiones ha contado que tiene novio fuera del programa. Su pareja es Daniel Buelvas, un reconocido atleta colombiano que ha apoyado públicamente su participación. Incluso cuando surgió una cercanía con Juan durante la competencia, Yudisa hizo énfasis en que mantenía un compromiso sentimental.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de El Desafío (@desafiocaracol)

Otra de las jugadoras cuya vida amorosa es conocida por el público es Myrian. Desde el inicio del ‘reality’, reveló que llegó a la Ciudad de las Cajas con su corazón ocupado. Mantiene una relación de más de dos años con Alejandro Urrego, a quien suele mostrar en redes sociales. Su estabilidad sentimental ha sido un aspecto recurrente en sus confesiones dentro del programa.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de El Desafío (@desafiocaracol)

Tina, por su parte, también ha mencionado en varias oportunidades que está ennoviada, aunque ha preferido mantener su vida personal en un perfil mucho más bajo. Aunque ha hablado poco de su relación, sus seguidores saben que su pareja se mantiene al margen del foco mediático y evita aparecer en redes sociales.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por TINA ZULUAGA♡ (@valenzuluaga_1)

En el equipo de los Neos, Kathe es otra de las competidoras con pareja estable. Su novio, Nicolás, ha sido su apoyo durante los aproximadamente tres años que llevan juntos.

La deportista incluso reveló en la entrevista previa al programa que ambos tienen planes de matrimonio, lo que llevó a muchos fans a descartarla como candidata a los rumores… aunque sin pruebas, nada está dicho.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Katherin Gómez (@katheringomezg)

En cuanto a Deisy, la situación es distinta. Aunque no ha formalizado una relación con Rata, ambos han mostrado una cercanía evidente, tanto dentro como fuera del programa. Los coqueteos y comentarios han alimentado la idea de que entre ellos podría estar surgiendo algo más.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Deisy Model | Desafío siglo XXI | Atleta funcional (@deisymodel)

De Sofía no se conoce públicamente su vida sentimental, por lo que su situación es una incógnita. Mientras tanto, se sabe que Valentina, Rosa e Isa están solteras, y que Valkyria atraviesa un proceso de separación.

Con tantos perfiles distintos y un anuncio cargado de expectativa, la audiencia del ‘Desafío’ continúa teorizando. Solo hasta que Andrea Serna lo confirme, se sabrá si realmente hay un embarazo en competencia y quién sería la protagonista de esta inesperada noticia.

* Pulzo.com se escribe con Z